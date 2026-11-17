Агенты, настал исторический день для Спецотряда! Сегодня, 17 ноября, серверы тактического онлайн-шутера The Division 2 отключили для масштабного технического обслуживания, необходимого для финального запуска кроссплатформенного режима. Из-за подготовки серверов к объединению платформ команда Massive Entertainment продлила профилактику — игра будет недоступна примерно 8 часов вместо обычных 5.

В рамках текущих работ студия переносит на новые серверы профили пользователей с консолей PlayStation и Xbox. Сразу после завершения обслуживания в меню настроек появятся соответствующие параметры, и владельцы ПК, PlayStation и Xbox смогут играть в общих сессиях.

При этом в студии предупредили, что рейтинговые таблицы лидеров останутся недоступными вплоть до старта следующего игрового сезона. На данный момент представители Ubisoft не сообщали о необходимости скачивать дополнительный клиентский патч.

Интеграция кроссплея в рамках обновления Y8S3.3 проходила в несколько этапов с начала месяца. Третьего ноября в интерфейс игры добавили тематические иконки, а десятого ноября состоялся перевод ПК-аудитории со сбросом локальных рейтингов.

Самое время проверить снаряжение и договориться о рейдах с друзьями с других платформ!