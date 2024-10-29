Неожиданно анонсирована коллаборация S.T.A.L.K.E.R. 2 с шутером Tom Clancy's The Division 2

Разработчики из студии Massive Entertainment и компания Ubisoft провели специальную трансляцию, на которой объявили об особенностях второго сезона шестого года поддержки Tom Clancy's The Division 2. В многопользовательском проекте появится множество нововведений и улучшений, которые принесет с собой контентный патч. Но самым большим сюрпризом для поклонников игры стал неожиданный анонс коллаборации с одним из самых ожидаемых проектов этого года — S.T.A.L.K.E.R. 2. Несмотря на то что многие пользователи все еще сомневаются в выходе сиквела S.T.A.L.K.E.R., первая коллаборация по нему запланирована на тот же месяц, что и предполагаемая дата релиза.

Сообщается, что в новом сезоне под названием Shades of Red для Tom Clancy's The Division 2 будет добавлен целый набор тематических предметов, основанный на постапокалиптической вселенной S.T.A.L.K.E.R. Игроки смогут получить уникальные костюмы из Зоны отчуждения и другие приятные подарки в честь предстоящего релиза S.T.A.L.K.E.R. 2.

Что касается самого сезона Shades of Red, он представит новую структуру с разнообразием модификаторов, чтобы сделать игровой контент более динамичным. Также он добавит новое снаряжение, оружие и уровни сложности для заданий. В дополнение в игре появится система приоритетных целей и знакомые многим — ежедневные задания, которые можно будет запросить у скаута.

Второй сезон для Tom Clancy's The Division 2 стартует уже сегодня, после обновления игры, а коллаборация с S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирована на ноябрь.