Новые концепт-арты и детали грядущего режима "Выжившие" для The Division 2

На днях разработчики The Division 2 провели стрим посвященный Хэллоуину, в ходе которого сообщили некоторые подробности относительно будущего режима под названием Survivors (Выжившие) для The Division 2.
По словам разработчиков, это будет кооперативный режим, рассчитанный на совместное прохождение, с возможностью выбора между PvE и PvP (как в режиме Survival в TD1). При этом в PvE они намерены улучшить взаимодействие между группами игроков — например, устранив возможность кражи лута друг у друга.
Динамическая погода:
- Главной угрозой для выживания по-прежнему остаются зимние бури, но будут и другие погодные условия, вплоть до солнечных дней.
- Зависимо от погоды будет меняться как температура, так и область обнаружения враждебных NPC, а значит, придется адаптировать свое поведение и стратегию под текущие условия.
Изменения карты:
- В настоящее время разработчики активно преображают Вашингтон, добавляя в него новые открытия, сюрпризы и районы для исследования.
- В городе свирепствует настоящая снежная буря.
- При ухудшении погоды лучшим решением будет укрыться под землей. В связи с этим будут расширены системы туннелей и канализации, позволяющие передвигаться под городской застройкой.
- За прошедшее время в Вашингтон многое изменилось, так что многие уже хорошо знакомые локации предстанут в новом свете.
- Кроме того, на локациях, куда ранее невозможно было попасть, теперь будут проходить сражения.
Больше информации о режиме «Выжившие» будет представлено уже в ноябре.
Сколько же им лет понадобилось, чтобы понять потенциал длц для первой части