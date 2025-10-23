Новые концепт-арты и детали грядущего режима "Выжившие" для The Division 2

На днях разработчики The Division 2 провели стрим посвященный Хэллоуину, в ходе которого сообщили некоторые подробности относительно будущего режима под названием Survivors (Выжившие) для The Division 2.

По словам разработчиков, это будет кооперативный режим, рассчитанный на совместное прохождение, с возможностью выбора между PvE и PvP (как в режиме Survival в TD1). При этом в PvE они намерены улучшить взаимодействие между группами игроков — например, устранив возможность кражи лута друг у друга.

Динамическая погода:

Главной угрозой для выживания по-прежнему остаются зимние бури, но будут и другие погодные условия, вплоть до солнечных дней.

Зависимо от погоды будет меняться как температура, так и область обнаружения враждебных NPC, а значит, придется адаптировать свое поведение и стратегию под текущие условия.

Изменения карты:

В настоящее время разработчики активно преображают Вашингтон, добавляя в него новые открытия, сюрпризы и районы для исследования.

В городе свирепствует настоящая снежная буря.

При ухудшении погоды лучшим решением будет укрыться под землей. В связи с этим будут расширены системы туннелей и канализации, позволяющие передвигаться под городской застройкой.

За прошедшее время в Вашингтон многое изменилось, так что многие уже хорошо знакомые локации предстанут в новом свете.

Кроме того, на локациях, куда ранее невозможно было попасть, теперь будут проходить сражения.

Больше информации о режиме «Выжившие» будет представлено уже в ноябре.