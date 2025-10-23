ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tom Clancy's The Division 2 15.03.2019
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, MMO
7.7 1 060 оценок

Новые концепт-арты и детали грядущего режима "Выжившие" для The Division 2

Gruz_ Gruz_

На днях разработчики The Division 2 провели стрим посвященный Хэллоуину, в ходе которого сообщили некоторые подробности относительно будущего режима под названием Survivors (Выжившие) для The Division 2.

По словам разработчиков, это будет кооперативный режим, рассчитанный на совместное прохождение, с возможностью выбора между PvE и PvP (как в режиме Survival в TD1). При этом в PvE они намерены улучшить взаимодействие между группами игроков — например, устранив возможность кражи лута друг у друга.

Динамическая погода:

  • Главной угрозой для выживания по-прежнему остаются зимние бури, но будут и другие погодные условия, вплоть до солнечных дней.
  • Зависимо от погоды будет меняться как температура, так и область обнаружения враждебных NPC, а значит, придется адаптировать свое поведение и стратегию под текущие условия.

Изменения карты:

  • В настоящее время разработчики активно преображают Вашингтон, добавляя в него новые открытия, сюрпризы и районы для исследования.
  • В городе свирепствует настоящая снежная буря.
  • При ухудшении погоды лучшим решением будет укрыться под землей. В связи с этим будут расширены системы туннелей и канализации, позволяющие передвигаться под городской застройкой.
  • За прошедшее время в Вашингтон многое изменилось, так что многие уже хорошо знакомые локации предстанут в новом свете.
  • Кроме того, на локациях, куда ранее невозможно было попасть, теперь будут проходить сражения.

Больше информации о режиме «Выжившие» будет представлено уже в ноябре.

5
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Aleksey Aleshka

Сколько же им лет понадобилось, чтобы понять потенциал длц для первой части

1