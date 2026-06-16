Новые Тёмные зоны и угроза "Гиен": Ubisoft показала релизный трейлер сезона "Во тьму" для The Division 2

Компания Ubisoft представила зрелищный релизный трейлер нового сезона Tom Clancy’s The Division 2 под названием «Into the Dark» («Во тьму») — обновление выходит уже сегодня, 16 июня.

Опубликованный ролик наглядно демонстрирует главную угрозу обновления — радикальное усиление группировки «Гиены», которая наводнила улицы Вашингтона новым, еще более опасным видом наркотика «Спайс». Кинематографичные кадры и геймплейные фрагменты видеоролика призывают Агентов Спецотряда немедленно отправиться вглубь Тёмных зон, чтобы раскрыть планы радикалов и остановить волну хаоса.

Главным нововведением сезона станет масштабная переработка Тёмной зоны, которая получит обновленную экосистему, измененные правила и улучшения баланса для PvP-сражений. Кроме того, игроков ждет совершенно новый PvE-опыт со столкновениями с усиленными противниками и уникальной механикой «Токсичности», которая проверит навыки выживания Агентов на прочность.

Для эффективного противостояния угрозе пользователи смогут улучшать свои билды с помощью сезонных модификаторов и открывать мощные боевые бонусы. Арсенал игры пополнится свежими видами оружия и элементами экипировки, а владельцы Сезонного абонемента получат доступ к двум новым засекреченным заданиям.

В финале трейлера разработчики напоминают, что сезон «Into the Dark» станет периодом тактических решений и смертельно опасных эвакуаций. Авторы также интригуют фанатов тизером совершенно нового высокоуровневого режима «Вторжение» (Рейд) на дамбе Стил-Крик, который появится в игре чуть позже. Весь ключевой контент начнет выходить волнообразно сразу после запуска обновления.