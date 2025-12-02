Новый сезон Tom Clancy's The Division 2 приносит компаньонов и глобальный модификатор для координации

Ubisoft продолжает развивать The Division 2 и представляет новый сезон под названием «Бунт», который стартует уже сегодня. Главной новинкой сезона стала система компаньонов (Companions), открывающая игрокам уникальные тактические возможности. Теперь агенты могут не только сражаться против «Взбунтовавшихся Сыновей», но и вербовать дезертиров с их стороны. Если солдат выживает в бою, его можно взять с собой в поле, превращая в полноценного напарника, который помогает во всех миссиях и регионах, включая самые сложные уровни.

Ubisoft подготовил три архетипа компаньонов: «Штурмовик» — агрессивный боец передовой, «Медик» — специалист по лечению и снятию негативных эффектов, и «Инженер» — мастер обороны, использующий дроны и турели. Каждый архетип имеет активные способности, которыми можно управлять через команды: приказывать сменить позицию, сосредоточить огонь или поддерживать отряд. Кроме того, компаньоны обладают случайными чертами (Traits), усиливающими их атаку, защиту или мобильность, что стимулирует эксперименты с разными комбинациями.

Ключевой особенностью сезона стал глобальный модификатор «Командная связь» (Command Link), который усиливает взаимодействие игрока и компаньона. Совместные атаки, метка приоритетных врагов и взаимная поддержка лечением заряжают специальную шкалу. По её заполнении активируется мощная способность компаньона, которую можно развивать и улучшать, получая опыт.

Помимо новой системы, сезон «Бунт» включает финальную миссию «Мастер-кульминация», свежие испытания, новое снаряжение и сезонные модификаторы, меняющие ход боёв. Ubisoft демонстрирует, что The Division 2 продолжает развиваться и сохраняет потенциал для масштабных обновлений, делая координацию и стратегию ключевыми элементами геймплея.