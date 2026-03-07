Онлайн The Division 2 вырос на 400% после анонса дорожной карты

После публикации новой дорожной карты развития Tom Clancy’s The Division 2 интерес игроков к проекту резко вырос. Шутер от Ubisoft показал значительный рост аудитории в Steam всего за несколько дней.
До презентации планов развития игры средний онлайн в Steam держался примерно на уровне 3,5 тысячи игроков. Однако в течение последних суток количество одновременно играющих пользователей достигло 18 393 человек, что стало новым рекордом для платформы. Таким образом, аудитория проекта выросла более чем на 400%.
Стоит отметить, что Steam никогда не был основной площадкой для игры на ПК, так как большинство пользователей запускают The Division 2 через собственный сервис Ubisoft. Тем не менее нынешний скачок показывает заметный всплеск интереса к проекту после анонса будущего контента.
Рост популярности также заметен на Twitch. Во время презентации дорожной карты количество зрителей трансляций по игре превысило 37 тысяч — это один из лучших показателей для проекта за последние годы. Даже после окончания мероприятия интерес остался выше обычного: на момент публикации новости трансляции по игре смотрели около 4,5 тысячи человек, тогда как ещё в прошлом году показатели часто не превышали нескольких сотен зрителей.
В дорожной карте развития The Division 2 запланировано сразу несколько крупных нововведений. Среди них — добавление кроссплея между платформами, новое сюжетное дополнение с локацией Центральный парк, режим Survivors с переработанной системой выживания и возвращение миссий Classified Assignments.
Ubisoft продолжает поддерживать игру спустя годы после релиза, и судя по реакции сообщества, планы студии на ближайшие годы смогли вновь привлечь внимание игроков к проекту.
легендарная игра с лучшей поддержкой ничего удивительного и он вырос не из за этого а из за события Годовщина
ps сам там сейчас
Так там скидка 80-90%.
Шутки шутками, но серия дивижн это пожалуй единственная игра от Юбиков, котоаря живёт своей жизнью, имеет стабильную базу, не лезет ни в какие скандалы, развивается постоянно, стоит адекватных денег, обладает отличным геймплеем, не имеет никакой повестки. Я если честно вообще удивляюсь как так получается, ощущение, что команда занимающаяся дивижкой вообще где то отдельно отселилась лет 10 назад и принципиально не пересекается с остальной Юбисофт...
Massive Entertainment лучшие, игра лучшая, движок лучший.
Оставили-бы компаньонов, с ними удобно. Когда заходил, смотрел, думал что как нпс в старые-добрые времена: болванчики без урона. Как попробовал, о_ре_ел(в хорошем смысле): дополнительная боевая единица с адекватным уроном. Полностью другого игрока, конечно, не заменит никогда... Но для игры в одиночку - отличное подспорье!