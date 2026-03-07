Онлайн The Division 2 вырос на 400% после анонса дорожной карты

После публикации новой дорожной карты развития Tom Clancy’s The Division 2 интерес игроков к проекту резко вырос. Шутер от Ubisoft показал значительный рост аудитории в Steam всего за несколько дней.

До презентации планов развития игры средний онлайн в Steam держался примерно на уровне 3,5 тысячи игроков. Однако в течение последних суток количество одновременно играющих пользователей достигло 18 393 человек, что стало новым рекордом для платформы. Таким образом, аудитория проекта выросла более чем на 400%.

Стоит отметить, что Steam никогда не был основной площадкой для игры на ПК, так как большинство пользователей запускают The Division 2 через собственный сервис Ubisoft. Тем не менее нынешний скачок показывает заметный всплеск интереса к проекту после анонса будущего контента.

Рост популярности также заметен на Twitch. Во время презентации дорожной карты количество зрителей трансляций по игре превысило 37 тысяч — это один из лучших показателей для проекта за последние годы. Даже после окончания мероприятия интерес остался выше обычного: на момент публикации новости трансляции по игре смотрели около 4,5 тысячи человек, тогда как ещё в прошлом году показатели часто не превышали нескольких сотен зрителей.

В дорожной карте развития The Division 2 запланировано сразу несколько крупных нововведений. Среди них — добавление кроссплея между платформами, новое сюжетное дополнение с локацией Центральный парк, режим Survivors с переработанной системой выживания и возвращение миссий Classified Assignments.

Ubisoft продолжает поддерживать игру спустя годы после релиза, и судя по реакции сообщества, планы студии на ближайшие годы смогли вновь привлечь внимание игроков к проекту.