Первые официальные подробности The Division 2: Project Resolve

Ubisoft недавно анонсировала Project Resolve, комплексный план обновления Tom Clancy’s The Division 2, и поделилась его первыми подробностями. Итак, давайте посмотрим, что Ubisoft приготовила для своих игроков.

The Division 2: Project Resolve призвана улучшить общий опыт игроков. Project Resolve внесет существенные улучшения в работоспособность и стабильность игры. Он также будет включать в себя тысячи исправлений ошибок и улучшений качества жизни. Мало того, обновление внесет давно ожидаемые изменения в PVP-бой и PVE-балансировку.

Геймеры на ПК смогут предварительно загрузить сессию публичного тестирования 14 декабря и начать играть 15 декабря. The Division 2: Project Resolve станет доступна всем 6 февраля.

Ubisoft также поделилась следующим видео. В этом видео несколько разработчиков рассказывают об изменениях и улучшениях Project Resolve.