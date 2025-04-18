По данным надёжного инсайдера, дополнение Battle for Brooklyn для The Division 2 появится в мае

Поклонникам The Division 2 не придется долго ждать даты выхода следующего DLC для игры. Как впервые сообщил в Insider Gaming Weekly: A Video Game Podcast известный инсайдер Том Хендерсон, следующий DLC для The Division 2, который называется Battle for Brooklyn, как ожидается, выйдет где-то в конце мая.
Из того, что я слышал, это не большой DLC. Вероятно, он будет самым маленьким во франшизе, и они также планируют продавать его за 15 долларов.
Первоначально запланированный на 2024 год, Battle for Brooklyn был отложен на начало 2025 года как часть 6-го года. Однако в январе 2025 года дополнение перенесли за пределы 6-го года.
Ubisoft собирается полноценно представить предстоящий DLC для The Division 2 в среду, 23 апреля.
игра еще жива?)) вот это новости, когда то купил наиграл часов 20 и забил, тк скучно по сравнению с 1 частью.
На High-end контенте игра живая
первая часть дно относительно второй
живее всех живых
Играть нужно фулл пати и на высоком уровне сложности (соло и фулл пати сложность также считается) - а 20 часов это ты даже карьеру не прошел. О рейдах и легендарных миссиях вообще молчу 🤣
Маленькое дополнение про Бруклин.. Обучалка из Д1, только без снега?
И за 15 долларов
и наверное без озвучки
Я тоже надежный инсайдер
Аудитория одноклассников переехала в ПГ?!
А что однокашники ещё есть?
Видимо настолько по интернетам распространились, что уже не выделяются среди всех.
Ну я не особо в курсе,видел что в VK ципсо сильно банят и они на ютьюбе под каждым видео пищат,кого ТЦК не забрало ещё с европ.
будут бабки- куплю, игра нравится.
была скидка ultimate всего 1тр
что то рано я к осени ждал ну ладно