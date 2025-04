По данным надёжного инсайдера, дополнение Battle for Brooklyn для The Division 2 появится в мае

Поклонникам The Division 2 не придется долго ждать даты выхода следующего DLC для игры. Как впервые сообщил в Insider Gaming Weekly: A Video Game Podcast известный инсайдер Том Хендерсон, следующий DLC для The Division 2, который называется Battle for Brooklyn, как ожидается, выйдет где-то в конце мая.

Из того, что я слышал, это не большой DLC. Вероятно, он будет самым маленьким во франшизе, и они также планируют продавать его за 15 долларов.

Первоначально запланированный на 2024 год, Battle for Brooklyn был отложен на начало 2025 года как часть 6-го года. Однако в январе 2025 года дополнение перенесли за пределы 6-го года.

Ubisoft собирается полноценно представить предстоящий DLC для The Division 2 в среду, 23 апреля.