ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tom Clancy's The Division 2 15.03.2019
Экшен, Ролевая, Шутер, MMO
7.7 973 оценки

По данным надёжного инсайдера, дополнение Battle for Brooklyn для The Division 2 появится в мае

monk70 monk70

Поклонникам The Division 2 не придется долго ждать даты выхода следующего DLC для игры. Как впервые сообщил в Insider Gaming Weekly: A Video Game Podcast известный инсайдер Том Хендерсон, следующий DLC для The Division 2, который называется Battle for Brooklyn, как ожидается, выйдет где-то в конце мая.

Из того, что я слышал, это не большой DLC. Вероятно, он будет самым маленьким во франшизе, и они также планируют продавать его за 15 долларов.

Первоначально запланированный на 2024 год, Battle for Brooklyn был отложен на начало 2025 года как часть 6-го года. Однако в январе 2025 года дополнение перенесли за пределы 6-го года.

Ubisoft собирается полноценно представить предстоящий DLC для The Division 2 в среду, 23 апреля.

15
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
YouCantStopMe

игра еще жива?)) вот это новости, когда то купил наиграл часов 20 и забил, тк скучно по сравнению с 1 частью.

8
HunterTD

На High-end контенте игра живая

2
Палыч Роков

первая часть дно относительно второй

8
WerGC

живее всех живых

Sanya721-DNR

Играть нужно фулл пати и на высоком уровне сложности (соло и фулл пати сложность также считается) - а 20 часов это ты даже карьеру не прошел. О рейдах и легендарных миссиях вообще молчу 🤣

1
Moorchik

Маленькое дополнение про Бруклин.. Обучалка из Д1, только без снега?

3
Большая Флейта

И за 15 долларов

1
Палыч Роков

и наверное без озвучки

AdriftDylan

Я тоже надежный инсайдер

3
Рикочико

Аудитория одноклассников переехала в ПГ?!

1
AdriftDylan Рикочико

А что однокашники ещё есть?

1
Рикочико AdriftDylan

Видимо настолько по интернетам распространились, что уже не выделяются среди всех.

1
AdriftDylan Рикочико

Ну я не особо в курсе,видел что в VK ципсо сильно банят и они на ютьюбе под каждым видео пищат,кого ТЦК не забрало ещё с европ.

1
birikoni

будут бабки- куплю, игра нравится.

WerGC

была скидка ultimate всего 1тр

WerGC

что то рано я к осени ждал ну ладно