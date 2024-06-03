Подробности шестого года поддержки The Division 2 будут раскрыты на Ubisoft Forward

Ubisoft и Massive Entertainment продолжали поддерживать The Division 2 гораздо дольше, чем кто-либо (в том числе и они сами) мог предположить, и даже когда началась разработка The Division 3, у прославленного лутер-шутера 2019 года еще не закончилось топливо. Более того, Ubisoft совсем скоро раскроет подробности о том, что ждет игру дальше.

В своем Twitter компания подтвердила, что представит контент The Division 2 Year 6 на предстоящей выставке Ubisoft Forward, которая состоится 10 июня. Ubisoft подтвердила, что на мероприятии также будут представлены Star Wars Outlaws (также разработанная Massive Entertainment) и Assassin's Creed Shadows, поэтому маловероятно, что The Division 2 получит слишком много эфирного времени, но в любом случае мы получим первый взгляд на грядущий контент для шутера с открытым миром уже совсем скоро.

Недавно Ubisoft подтвердила, что free-to-play спинофф The Division Heartland, находившийся в разработке у Red Storm Entertainment, был отменен. В настоящее время в разработке находится еще один спин-офф для iOS и Android в виде The Division Resurgence.