Разработчики The Division 2 показали новый концепт-арт режима "Выживание"

Студия Ubisoft Massive показала новый концепт-арт долгожданного PvPvE-режима под названием «Выживание» для The Division 2. На нем изображено заснеженное здание «Белого дома», а также агенты спецпоотряда и свора бродячих псов.

В настоящее время о режиме «Выжившие» известно не так много, отсутствует даже приблизительная дата выхода, хотя он был включен в последнюю «дорожную карту». Из официальной информации известно, что это будет обновленная версия режима, уже знакомого поклонникам «первой части». Игрокам предстоит пробираться сквозь метель к месту эвакуации. Только на этот раз стихия обрушилась на Вашингтон.

Разработчики пообещали больше подробностей в ближайшее время. Дебют режима «Выжившие» запланирован на 2026 год.