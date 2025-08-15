ЧАТ ИГРЫ
Tom Clancy's The Division 2 15.03.2019
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, MMO
7.7 1 032 оценки

Разработчики The Division 2 тизерят зиму в Вашингтоне - подробности появятся на Gamescom

monk70 monk70

Massive Entertainment покажет на Gamescom «крупный проект» для Tom Clancy’s The Division 2, который может оказаться новым DLC. Более того, согласно новому анонсу, действие развернётся в зимней версии Вашингтона, округ Колумбия.

Разработчик написал в Твиттере о том, что сканеры SHD зафиксировали «необычную активность», и что на Gamescom появится больше «разведданных».

Massive запланировала две презентации на Gamescom. Время пока не объявлено, но первая затронет закулисье «Битвы за Бруклин» и обсудит планы на будущие сезоны. Вторая же расскажет, как отзывы игроков влияют на лутер-шутер, и представит «крупный проект» для него. Бесплатный мобильный шутер The Division Resurgence также ожидает новостей.

13
4
Комментарии: 4
Jayne Cobb
который может оказаться новым DLC. Более того, согласно новому анонсу, действие развернётся в зимней версии Вашингтона, округ Колумбия.

Ух @птить. Еще бы добавили режим выживания как первой части... Было бы не плохо!

3
Wolffe14

здорово! Зимний Нью-Йорк выглядело капец атмосферно

1
Zick211

Выглядит как Новосибирск в метро исход.

JustA_NiceGuy

Если они приблизятся к атмосфере первой части, я подумаю вернутся и всё же пройти игру.