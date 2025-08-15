Разработчики The Division 2 тизерят зиму в Вашингтоне - подробности появятся на Gamescom

Massive Entertainment покажет на Gamescom «крупный проект» для Tom Clancy’s The Division 2, который может оказаться новым DLC. Более того, согласно новому анонсу, действие развернётся в зимней версии Вашингтона, округ Колумбия.

Разработчик написал в Твиттере о том, что сканеры SHD зафиксировали «необычную активность», и что на Gamescom появится больше «разведданных».

Massive запланировала две презентации на Gamescom. Время пока не объявлено, но первая затронет закулисье «Битвы за Бруклин» и обсудит планы на будущие сезоны. Вторая же расскажет, как отзывы игроков влияют на лутер-шутер, и представит «крупный проект» для него. Бесплатный мобильный шутер The Division Resurgence также ожидает новостей.