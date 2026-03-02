Режим "Реализм" и Year 8: Massive раскроет будущее The Division на юбилейном стриме 3 марта

3 марта студия Massive Entertainment проведет стрим в честь 10-летия серии Tom Clancy’s The Division. Этот эфир даст старт праздничному сезону в игре The Division 2, который продлится четыре недели и предложит игрокам уникальный временный контент.
Среди новинок, уже подтвержденных для юбилейного сезона:
- режим «Реализм» (с повышенным уроном, отсутствием автолечения и другими модификаторами);
- новое снаряжение;
- дополнительный контент, подробности которого пока не раскрыты.
Кроме того, зрителям представят дорожную карту 8-го года поддержки, свежую информацию о проекте Survivors и детали развития франшизы на ПК, консолях и мобильных устройствах.
Помимо планов на Year 8 и готовящихся сюрпризов, разработчики продемонстрируют геймплей мобильной The Division Resurgence, а также расскажут об эксклюзивных наградах для этой версии игры.
Зрители трансляции на Twitch смогут получить Twitch Drops до 10 марта. Список наград за время просмотра:
- 30 минут: Юбилейный контейнер (Anniversary Cache)
- 1 час: Шеврон «Десятилетие» (Decade Arm Patch)
- 2 часа: Дополнительный юбилейный контейнер
- 3 часа: Облик оружия «Феникс» (Phoenix)
- 4 часа: Трофей для рюкзака «Фэй Лау»
Стрим начнется 3 марта в 20:00 по московскому времени (18:00 CET) на официальном Twitch-канале франшизы
То есть вместо обычных циферок урона, будут выпадать реалистичные, мда.