Старт второго сезона 5-го года Tom Clancy's The Division 2 перенесен на октябрь ©

Французская компания Ubisoft на своей официальной странице в Twitter подтвердила, что выход 2-го сезон 5-го года The Division 2 отложен до октября.

Согласно заявлению Ubisoft, для того, чтобы дать возможность разработать больше контента, а также улучшить качество жизни, второй сезон Tom Clancy's The Division 2 был отложен до октября. Кроме того, студия также подтвердила, что увеличит продолжительность всех остальных сезонов до четырех месяцев. Как говорится в сообщении, это изменение поможет Massive Entertainment выделить больше времени и ресурсов для технических улучшений игры.

То есть в The Division 2 будет три годовых сезона вместо четырех, но Ubisoft подтвердила, что ни один из сезонов не будет потерян, "просто перенесен на более поздний срок". Кроме того, мы получили некоторую информацию о грядущих DLC для The Division 2, которые "не выйдут в этом году", и студия работает над обновлением дорожной карты.