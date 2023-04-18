Свежее обновление 17.2 для The Division 2 улучшает производительность и стабильность DX12

Ubisoft выпустила обновление 17.2 для Tom Clancy's The Division 2, которое, помимо прочего, улучшает производительность и стабильность DX12.
Если говорить более подробно, то обновление 17.2 исправляет многочисленные ошибки и проблемы, с которыми сталкивалась игра. Например, оно устраняет проблему, из-за которой один тяжелый NPC застревал по другую сторону ворот во время совместной игры во вступительной миссии в Пентагоне. Также решена проблема с тем, что миссия DARPA оставалась заблокированной после завершения миссии Пентагона.
Как обычно, Steam и Ubisoft Connect загрузят этот патч при следующем запуске своих клиентов. Под спойлером вы найдете полный список изменений:
СТАБИЛЬНОСТЬ
- Улучшена производительность и стабильность на DX12.
ОБЛАВА
- Исправлен эксплойт, который позволял получать большое количество опыта путем сброса миссии по облаве на Фэй Лау.
- Исправлена ошибка, из-за которой контрольные точки «Затопленная дамба», «топливный склад Эллипс» и «Монумент Вашингтона» были заблокированы для захвата.
- Исправлена ошибка, из-за которой зачистка Контрольных точек, которые являются частью Облавы, не поощрялась опытом.
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки застревали в прогрессе по расшифровке записи с дрона при возвращении к своим сеансам после взаимодействия с ноутбуком в мире лидера группы.
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли забрать добычу, сброшенную Лейтенантом Бэнтамом, если его ликвидировали до того, как он спустился с платформы.
- Исправлена ошибка, из-за которой значок основной миссии исчезал с глобальной карты Вашингтона после выполнения вводного инструктажа сезонной облавы.
- Исправлена ошибка, из-за которой миссия «Лаборатории DARPA» оставалась заблокированной после завершения миссии «Пентагон».
- Исправлена ошибка, из-за которой испытания Лиги не засчитывались на аккаунте игрока.
ОРУЖИЕ, СНАРЯЖЕНИЕ И ТАЛАНТЫ
- Исправлена ошибка, из-за которой экзотическое оружие «Регул» было недоступно для создания на производственной станции.
- Исправлена ошибка с экзотическим курьерским рюкзаком «ВелоНиндзя», из-за которого ранее экипированные бонусы брендов оставались активными после их снятия или замены.
- Исправлена проблема с прокруткой вкладки «Статистика» с экипированным экзотическим курьерским рюкзаком «ВелоНиндзя», что приводило к кратковременному зависанию игры и исчезновению вкладки «Статистика».
- Исправлены проблемы с именными предметами снаряжения «Курьер» и «Заветный», которые не давали материалы, специфичные для бренда, при их разборке.
- Исправлена ошибка, из-за которой можно было создавать детали комплекта снаряжения «Горячая штучка» без использования необходимых материалов «Горячая штучка».
- Исправлена ошибка, из-за которой именная снайперская винтовка «Реликвия» не требовала материалов для изготовления.
- Исправлена ошибка, из-за которой для создания именного пистолета «Пророк» не требовались материалы.
- Исправлена ошибка, из-за которой именной пистолет «Пророк» выпадал с характеристиками ниже высокоуровневых.
- Исправлена ошибка, из-за которой смертельный выстрел в тело, усиленный талантом «Решимость» (или его идеальной версией), не сбрасывал эффект таланта.
- Исправлена ошибка, из-за которой талант «Ловушка» экзотической снайперской винтовки "Sacrum Imperium" применялся к членам группы в PVE.
- Исправлена ошибка, из-за которой именной бронежилет «Защита Цезаря» Бренда Impress International выпадал с главным красным атрибутом «урон от оружия» вместо главного желтого атрибута «уровень навыка».
- Исправлена ошибка, из-за которой на уже полученном до Обновления 17 бронежилете «Защита Цезаря» Бренда Impress International отсутствовали характеристики.
- Изменено время для отметки врага с 2 секунд до 0,5 секунд для экзотической снайперской винтовки "Sacrum Imperium".
- Добавлен оптический прицел c79 для экзотической снайперской винтовки "Sacrum Imperium".
- Исправлена ошибка, из-за которой в наколенниках «Агрессор» из комплекта экипировки «Разбиватель сердец» отсутствовали слоты для внешнего вида и окраски.
- Исправлена ошибка, из-за которой талант «Охотник за головами» активировался при убийстве диких животных выстрелом в голову.
- Исправлена ошибка, из-за которой таланты «Решимость» и «Идеальная решимость» срабатывали при убийстве диких животных.
- Исправлена ошибка, из-за которой активация таланта «Боевой устав» комплекта снаряжения «Бессрочная директива» при удерживании в руке любого развертываемого навыка или химустановки приводила к тому, что ранее используемое оружие получало экспансивные боеприпасы, равные количеству зарядов навыка, и теряло все остальные боеприпасы, которые у него были после их экипировки.
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ
- Исправлена ошибка, из-за которой пользовательская окраска для оружия «Enduring» не применялась на Контрабандном AK-M.
- Исправлены небольшие проблемы с обрезкой для различных предметов одежды события «Необходимая тактика».
- Исправлена ошибка, из-за которой ячейка для окраски бронежилета «Восьмерки и Тузы» не меняла цвет жилета.
- Исправлена ошибка, из-за которой экзотический курьерский рюкзак «ВелоНиндзя» не совпадал с различными рубашками.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
- Исправлена ошибка, из-за которой элемент пользовательского интерфейса глобальной сложности смещался на арабском языке на глобальной карте и мини-карте.
ЭКСПЕРТНЫЕ ЗНАНИЯ
- Исправлена ошибка, из-за которой информационная панель для выделенного предмета не обновлялась должным образом для Модификаций.
- Исправлена ошибка, из-за которой появлялось сообщение «Недостаточно материалов», если уровень производственной станции был недостаточно высок для улучшения предмета. Теперь сообщение изменено на «Уровень производственной станции слишком низкий».
- Исправлена ошибка, из-за которой восклицательные знаки в меню экспертных знаний не исчезали после просмотра нового предмета.
- Исправлена ошибка, из-за которой выделенный элемент в списке не сбрасывался для комплектов экипировок в меню «Экспертные знания».
- Исправлена ошибка, из-за которой при прокрутке характеристик предмета снаряжения в меню «Экспертные знания» также прокручивался список предметов.
САММИТ
- Исправлена ошибка, из-за которой лидер группы мог застрять в лобби Саммита, пока другие игроки из группы отправлялись на 100-й этаж.
КОНФЛИКТ
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки становились невидимыми и наносили урон другим игрокам с помощью навыков после выхода за пределы карты.
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
- Исправлена ошибка, из-за которой агенты ниже 40-го уровня могли начать подбор игроков для Обратного отсчета у пилота на Операционной Базе.
- Исправлена ошибка, из-за которой текст «Зона эвакуации» переворачивалась, когда агент находился внутри указанной зоны.
ДРУГИЕ ИСПРАВЛЕНИЯ
- Исправлена ошибка, из-за которой NPC Drone Controller не появлялся на Операционной Базе, когда игрок достигал первого глобального этапа.
- Исправлен звуковой эффект вкладки «Контейнер», который не воспроизводился при доступе к нему на вкладке «Выкупить обратно» в меню торговца.
- Исправлено заметное несоответствие между оттенками кожи шеи и груди у любого NPC, который носит рубашки с глубоким вырезом.
- Исправлена ошибка, из-за которой один NPC-пулеметчик оставался застрявшим по другую сторону ворот во время совместной игры в вводной миссии «Прорыв в Пентагон».
С момент покупки игры играю на дх12 и нестабильности или плохой производительности не высекал
Она в любой момент вылетала на рабочий стол, при использовании DX12. На DX11 работала стабильно.
Поддерживаю , на 12 всё норм игралось с 3080 , а теперь и на 4080 всё окай
У меня и на 11 вылетал но редко, на 12 часто, каждые 15 мин
На 12дх еще на выходе была менее стабильна, но фпс был чуть выше и просадок меньше чем на дх11.
о, надо зайти потестить)