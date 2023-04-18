Свежее обновление 17.2 для The Division 2 улучшает производительность и стабильность DX12 ©

Ubisoft выпустила обновление 17.2 для Tom Clancy's The Division 2, которое, помимо прочего, улучшает производительность и стабильность DX12.

Если говорить более подробно, то обновление 17.2 исправляет многочисленные ошибки и проблемы, с которыми сталкивалась игра. Например, оно устраняет проблему, из-за которой один тяжелый NPC застревал по другую сторону ворот во время совместной игры во вступительной миссии в Пентагоне. Также решена проблема с тем, что миссия DARPA оставалась заблокированной после завершения миссии Пентагона.

Как обычно, Steam и Ubisoft Connect загрузят этот патч при следующем запуске своих клиентов. Под спойлером вы найдете полный список изменений:

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