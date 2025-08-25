The Division 2 готовится к седьмому году: новые сезоны, режимы и намёк на будущее серии

Ubisoft и Massive Entertainment на Gamescom 2025 представили планы по развитию The Division 2, которая, несмотря на выход в 2019 году, продолжает оставаться в числе активных проектов компании. В седьмом году игроков ждут новые сезоны, режимы и крупные события, в том числе празднование десятилетия франшизы.

Первым этапом станет сезон «Пакт» (The Pact), стартующий 9 сентября 2025 года. Его центральная тема — объединение ранее разрозненных вражеских фракций. Для игроков добавят свежую активность открытого мира — «Возмездие» (Retaliation). Она вводит механику контрольных точек, что должно сделать столкновения с противниками более динамичными и разнообразными.

Вторым этапом дорожной карты станет сезон «Мятеж» (Mutiny), запланированный на конец 2025 года. О нём пока известно немного: разработчики обещают новые модификаторы и систему компаньонов, которая может серьёзно изменить привычный геймплей. Подробности Ubisoft раскроет в ближайшие месяцы.

Отдельно команда намекнула на подготовку к 10-летию франшизы The Division, которое состоится в 2026 году. Каким будет празднование, пока неизвестно: фанаты строят догадки — от масштабных дополнений для второй части до возможного анонса The Division 3.

Таким образом, седьмой год жизни The Division 2 станет важным не только для самой игры, но и для всей серии, которая, похоже, ещё далека от завершения.