The Division 2 отметит юбилей хардкором: режим "Реализм" и кроссовер со Splinter Cell

Ubisoft раскрыла планы по развитию The Division 2 в рамках юбилейных мероприятий, приуроченных сразу к двум датам: десятилетию всей серии и семилетию второй части. Празднование пройдёт в марте и принесёт игрокам как новый контент, так и изменения в геймплее.

Главным нововведением станет режим «Реализм», доступный владельцам дополнения «Воители Нью-Йорка». Он войдёт в состав «юбилейного сезона» и предложит значительно более суровый игровой опыт. Разработчики снизят Time To Kill, сократят элементы интерфейса, отключат регенерацию здоровья и добавят ряд ограничений, повышающих напряжение и тактическую составляющую сражений. Для посетителей мероприятия FPS Day X также будет подготовлена демоверсия режима.

Помимо этого, юбилейный сезон порадует игроков наградами, временными бонусами и масштабными коллаборациями во вселенной Tom Clancyʼs. В The Division 2 появятся элементы, связанные с культовыми сериями Splinter Cell, Rainbow Six Siege и Ghost Recon.