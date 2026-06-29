The Division 2 получила кроссовер с Dead by Daylight и глобальное событие Rage Harvest

Компания Ubisoft выпустила свежее контентное обновление под номером Y8S2.1 для тактического шутера Tom Clancy's The Division 2. Главной особенностью патча стал запуск тематического кроссовера с популярным хоррором Dead by Daylight в честь десятилетия последней франшизы. Игрокам стал доступен специальный пропуск события, позволяющий открыть уникальные косметические предметы и костюмы знаменитых Убийц из Тумана.

В рамках бесплатной шкалы наград пользователи могут разблокировать облик Смертоносца и его каноничную шляпу в виде трофея на рюкзак, а также костюм Охотницы вместе с ее топором. Для обладателей премиального пропуска за внутриигровую валюту открывается доступ к обликам Они и Трапера с их фирменными масками и оружием. Данный пропуск события будет активен в игре в течение ограниченного времени с 30 июня по 14 агуста 2026 года.

С выходом обновления в шутере также стартовало новое глобальное событие под названием Rage Harvest, которое привнесло механику Защитного Ангела для спасения агентов при полном уничтожении брони. За прохождение десяти уровней испытаний этого ивента игроки гарантированно получат именные контейнеры, экзотический кэш и уникальную маску Ярости. Параллельно с этим разработчики запустили серию еженедельных событий с утроенным получением опыта для разных внутриигровых режимов и Темной зоны.

Помимо развлекательного контента, команда разработчиков уделила большое внимание улучшению стабильности игры и исправлению критических багов с вылетами. На основе отзывов фанатов были внесены серьезные правки в PvE-версию Темной зоны, где выпадающий лут теперь виден исключительно его законному владельцу, что навсегда решило проблему воровства предметов другими игроками. Авторы дополнительно снизили интенсивность токсичного газа, увеличили время ожидания эвакуационного вертолета до двух минут и лишили Охотников возможности взламывать развернутые навыки игрока.