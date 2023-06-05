The Division 2 преодолела рубеж в 20 миллионов игроков ©

Ubisoft Massive объявила, что Tom Clancy's The Division 2 преодолела отметку в 20 миллионов игроков. В объявлении разработчики благодарны игрокам за их «страсть и поддержку» и обещают продолжить путешествие с обновлением 1-го сезона The Division’s Year 5, которое должно открыть свои двери для игроков в конце этой недели, 8 июня.

Кроме того, разработчик Massive Entertainment сообщил в Твиттере о предстоящей прямой трансляции для разработчиков The Division 2, чтобы поделиться тем, что 5-й сезон 1: Broken Wings приготовил для всех фанатов.

Твит призывает фанатов «не забудьте настроиться и первыми узнать все захватывающие подробности». В настоящее время разработчик не сообщил о продолжительности своей предстоящей прямой трансляции, но мы знаем, что она будет транслироваться на официальном канале The Division 2 на Twitch.