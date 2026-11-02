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Tom Clancy's The Division 2 15.03.2019
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, MMO
7.7 1 189 оценок

The Division 2 раскрыли хоррор-историю и эндгейм Echoes of Central Park

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Massive Entertainment, Ubisoft Bucharest и Ubisoft Reflections показали дополнение Echoes of Central Park для шутера с ролевыми элементами The Division 2: мрачную историю, тайны Центрального парка, новых союзников и варианты навыков.

Расширение расскажет более тёмную историю, а её детали игроки будут открывать во время исследования Центрального парка. Разработчики также обещают новых компаньонов.

В дополнении появятся вариации навыков и переигрываемый эндгейм-контент, который расширит возможности после прохождения основной части истории.

Echoes of Central Park выйдет 3 ноября 2026 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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