The Division 2 раскрыли хоррор-историю и эндгейм Echoes of Central Park

Massive Entertainment, Ubisoft Bucharest и Ubisoft Reflections показали дополнение Echoes of Central Park для шутера с ролевыми элементами The Division 2: мрачную историю, тайны Центрального парка, новых союзников и варианты навыков.

Расширение расскажет более тёмную историю, а её детали игроки будут открывать во время исследования Центрального парка. Разработчики также обещают новых компаньонов.

В дополнении появятся вариации навыков и переигрываемый эндгейм-контент, который расширит возможности после прохождения основной части истории.

Echoes of Central Park выйдет 3 ноября 2026 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.