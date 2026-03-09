The Division 2 установила новый рекорд в Steam с пиковым онлайном более 27 тысяч человек

Ubisoft сейчас переживает не лучшие времена: проекты буксуют, а критиков всё чаще беспокоит то, как слабо издатель чувствует аудиторию. Однако старая гвардия в лице The Division 2 внезапно демонстрируют неожиданную устойчивость. Несмотря на отсутствие полноценного сиквела, игра 2019 года не просто живет, а ставит рекорды.

Мероприятия, приуроченные к десятилетию франшизы, вызвали значительный приток игроков. В минувшие выходные Steam-версия обновила исторический максимум посещаемости: пиковый онлайн достиг 27 482 человек. Для игры, оперирующего на рынке более шести лет, данный результат является исключительным.

Стоит учитывать, что The Division 2 вышла в Steam с большим опозданием (в 2023 году), поэтому «рекорд за всё время» касается именно этой платформы. Тем не менее, такой всплеск интереса спустя годы подтверждает живучесть концепции лутер-шутера.

Перспективы серии остаются неопределенными. Разработка третьей части силами Massive Entertainment сталкивается с трудностями, а один из ключевых идеологов франшизы, Джулиан Герити, перешел в команду Battlefield. Текущий успех второй части может стать для руководства Ubisoft сигналом о наличии стабильного спроса на качественные проекты в сеттинге американской антиутопии.