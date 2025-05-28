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Tom Clancy's The Division 2 15.03.2019
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, MMO
7.7 995 оценок

Tom Clancy's The Division 2 получила самую большую скидку в Steam

Gruz_ Gruz_

Для тех, кто давно хотел поиграть в Tom Clancy's The Division 2, появился отличный повод осуществить задуманное. Прямо сейчас в Steam на стандартное издание игры действует 90% скидка.

Кроме этого, вчера для лутер-шутера вышло дополнение Battle for Brooklyn. В роли элитного агента вас попросят навести порядок на улицах осеннего Бруклина, являющегося одним из крупнейших районов в Нью-Йорке. Как гласит синопсис, игрокам придется спасать местных жителей от банды чистильщиков, перебравшейся с Манхэттена на Лонг-Айленд. Также среди противников можно встретить и группировку зэков.

Акция продлится до 4 июня.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
gliga142

жаль что вместо развития дизайна первой части они создали просто обычный клон на минималках

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gameplaynostalgia

Лучше бы додумались добавить кроссплей, чтобы играть с друзьями на разных платформах.

Aleksey Aleshka

Для запуска все ещё требуется юплей?