ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tom Clancy's The Division 2 15.03.2019
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, MMO
7.7 1 036 оценок

Ubisoft анонсировала новый режим эвакуации Survivors для The Division 2

monk70 monk70

Компания Ubisoft представила The Division 2: Survivors — значительное обновление игрового процесса эвакуации и выживания.

The Division 2: Survivors всё ещё находится на ранней стадии разработки, но Ubisoft планирует постоянно взаимодействовать с игровым сообществом, которое будет максимально вовлечено в создание этого контента, находящегося в разработке.

The Division 2: Survivors описывается как новый игровой режим, ориентированный на выживание, но Магнус Янсен, креативный директор проекта, говорит, что это больше, чем просто «ремейк» текущего режима, поскольку команда готовит несколько новых функций и механик для режима «Выжившие».

+ ещё 1 картинка

Survivors появится в The Division 2 в 2026 году.

22
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Jayne Cobb
креативный директор проекта, говорит, что это больше, чем просто «ремейк» текущего режима...

Хм интересно, это что вся восточная темная зона будет перенесена, но видимо по скриншотам что нет.

P.S. Кстати было бы круто сделать отдельную большую карту темной зоны из первой части.

5
Real Slim Shady

Лучше бы новый Ассасин анонсировали, уже второй раз перепрошел Shadows, хочется продолжения.

5
Nick1906

Лучше бы ты со своим Атсассином в соответствующей теме срал.

5
Real Slim Shady Nick1906

ubisoft = assasin

Nodas Real Slim Shady

Нет ubisoft это и фар край, и том кленси, и анно, и так далее

Samson48

Ничесе, удивили, посмотри.

WerGC

о чем я и говорил ранее

Grazy__Rock

Не было возможности и желания вкатываться в Дивижн,думал сиквел долго не проживет и забьют,а нет,поддерживают,стоит вкатываться?

MaxBlacksmith

Я первый с другом прошел и забыл. Второй с женой прошел. Но они добавили новую фракцию, которая типа отвоевала обратно все точки, и надо проходить все миссии заново. Короче на раз что первая игра что вторая - пойдёт.

1
Alex Row

надеюсь этот проект не постигнет судьба харленда

rossvel

А кто-то еще в это играет?

Nodas

Играют ибо игра годная