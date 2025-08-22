Ubisoft анонсировала новый режим эвакуации Survivors для The Division 2

Компания Ubisoft представила The Division 2: Survivors — значительное обновление игрового процесса эвакуации и выживания.
The Division 2: Survivors всё ещё находится на ранней стадии разработки, но Ubisoft планирует постоянно взаимодействовать с игровым сообществом, которое будет максимально вовлечено в создание этого контента, находящегося в разработке.
The Division 2: Survivors описывается как новый игровой режим, ориентированный на выживание, но Магнус Янсен, креативный директор проекта, говорит, что это больше, чем просто «ремейк» текущего режима, поскольку команда готовит несколько новых функций и механик для режима «Выжившие».
Survivors появится в The Division 2 в 2026 году.
Хм интересно, это что вся восточная темная зона будет перенесена, но видимо по скриншотам что нет.
P.S. Кстати было бы круто сделать отдельную большую карту темной зоны из первой части.
Лучше бы новый Ассасин анонсировали, уже второй раз перепрошел Shadows, хочется продолжения.
Лучше бы ты со своим Атсассином в соответствующей теме срал.
ubisoft = assasin
Нет ubisoft это и фар край, и том кленси, и анно, и так далее
Ничесе, удивили, посмотри.
о чем я и говорил ранее
Не было возможности и желания вкатываться в Дивижн,думал сиквел долго не проживет и забьют,а нет,поддерживают,стоит вкатываться?
Я первый с другом прошел и забыл. Второй с женой прошел. Но они добавили новую фракцию, которая типа отвоевала обратно все точки, и надо проходить все миссии заново. Короче на раз что первая игра что вторая - пойдёт.
надеюсь этот проект не постигнет судьба харленда
А кто-то еще в это играет?
Играют ибо игра годная