Ubisoft анонсировала новый режим эвакуации Survivors для The Division 2

Компания Ubisoft представила The Division 2: Survivors — значительное обновление игрового процесса эвакуации и выживания.

The Division 2: Survivors всё ещё находится на ранней стадии разработки, но Ubisoft планирует постоянно взаимодействовать с игровым сообществом, которое будет максимально вовлечено в создание этого контента, находящегося в разработке.

The Division 2: Survivors описывается как новый игровой режим, ориентированный на выживание, но Магнус Янсен, креативный директор проекта, говорит, что это больше, чем просто «ремейк» текущего режима, поскольку команда готовит несколько новых функций и механик для режима «Выжившие».

Survivors появится в The Division 2 в 2026 году.