Ubisoft готовит анонс крупного проекта для The Division 2 на Gamescom 2025

Компания Ubisoft сообщила, что на грядущей выставке Gamescom 2025 в Кёльне проведёт сразу два специальных мероприятия, посвящённых The Division 2. Одной из ключевых тем станет долгожданный анонс «крупного проекта», о котором разработчики начали упоминать совсем недавно.

В рамках первого мероприятия команда расскажет о творческом и художественном подходе при создании дополнения Battle for Brooklyn, а также немного приоткроет завесу над будущими сезонами.

Второе мероприятие будет посвящёно тому, как отзывы игроков влияют на развитие игры. Здесь же Ubisoft поделится новостями о мобильной The Division: Resurgence и впервые раскроет подробности о своём «большом проекте» по The Division 2.

«Мы только начали его тизерить, но уже очень хотим рассказать больше», — отметили разработчики.

Те, кто не смогут посетить выставку лично, смогут посмотреть трансляции обоих панелей на официальных каналах Ubisoft.

The Division 2, вышедшая более шести лет назад, продолжает получать поддержку и контент. Дополнение Battle for Brooklyn, вышедшее в этом году, получило положительные отзывы, а теперь фанатов ждёт, судя по всему, ещё более масштабное обновление.