Tom Clancy's The Division 2 15.03.2019
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, MMO
7.7 1 027 оценок

Ubisoft готовит анонс крупного проекта для The Division 2 на Gamescom 2025

IKarasik IKarasik

Компания Ubisoft сообщила, что на грядущей выставке Gamescom 2025 в Кёльне проведёт сразу два специальных мероприятия, посвящённых The Division 2. Одной из ключевых тем станет долгожданный анонс «крупного проекта», о котором разработчики начали упоминать совсем недавно.

В рамках первого мероприятия команда расскажет о творческом и художественном подходе при создании дополнения Battle for Brooklyn, а также немного приоткроет завесу над будущими сезонами.

Второе мероприятие будет посвящёно тому, как отзывы игроков влияют на развитие игры. Здесь же Ubisoft поделится новостями о мобильной The Division: Resurgence и впервые раскроет подробности о своём «большом проекте» по The Division 2.

«Мы только начали его тизерить, но уже очень хотим рассказать больше», — отметили разработчики.

Те, кто не смогут посетить выставку лично, смогут посмотреть трансляции обоих панелей на официальных каналах Ubisoft.

The Division 2, вышедшая более шести лет назад, продолжает получать поддержку и контент. Дополнение Battle for Brooklyn, вышедшее в этом году, получило положительные отзывы, а теперь фанатов ждёт, судя по всему, ещё более масштабное обновление.

13
10
Комментарии: 10
DezkQ

Она еще жива ?

4
Serpentrage

Даже первая жива, у меня пара друзей в стиме играет. Хорошие же игры, че не играть )

6
WerGC

живее всех живых,отличная поддержка

2
WerGC
о своём «большом проекте» по The Division 2.

опять новый режим ну что ж ладно но я жду анонс третьей части

ps в следующий вторник стартует новое событие на бесплатную внешку

1
vovangt4

Посмотрим что покажут, я лично хотел бы атмосферу первой части.

1
Egik81

Помнится The Division пиарили как супер-пупер по графике игру. И это действительно было так. А вот кроме графики остальное у игры все было слабеньким. Но решили тащить дальше и, судя по новости все, ещё тащат

JustA_NiceGuy

Наоборот. Игра была хорошей (первая часть), а вот по графону назвездели, был даунгрейд.

3
Zick211 JustA_NiceGuy

Всё верно, это же Юбисофт.

LIKEaBORZ

157 часов игры так и не понял эти билды крафты все такое!

WerGC

что не понял могу пояснить,я в одиночку все легендарки прошел