Ubisoft готовит анонс крупного проекта для The Division 2 на Gamescom 2025

Компания Ubisoft сообщила, что на грядущей выставке Gamescom 2025 в Кёльне проведёт сразу два специальных мероприятия, посвящённых The Division 2. Одной из ключевых тем станет долгожданный анонс «крупного проекта», о котором разработчики начали упоминать совсем недавно.
В рамках первого мероприятия команда расскажет о творческом и художественном подходе при создании дополнения Battle for Brooklyn, а также немного приоткроет завесу над будущими сезонами.
Второе мероприятие будет посвящёно тому, как отзывы игроков влияют на развитие игры. Здесь же Ubisoft поделится новостями о мобильной The Division: Resurgence и впервые раскроет подробности о своём «большом проекте» по The Division 2.
«Мы только начали его тизерить, но уже очень хотим рассказать больше», — отметили разработчики.
Те, кто не смогут посетить выставку лично, смогут посмотреть трансляции обоих панелей на официальных каналах Ubisoft.
The Division 2, вышедшая более шести лет назад, продолжает получать поддержку и контент. Дополнение Battle for Brooklyn, вышедшее в этом году, получило положительные отзывы, а теперь фанатов ждёт, судя по всему, ещё более масштабное обновление.
Она еще жива ?
Даже первая жива, у меня пара друзей в стиме играет. Хорошие же игры, че не играть )
живее всех живых,отличная поддержка
опять новый режим ну что ж ладно но я жду анонс третьей части
ps в следующий вторник стартует новое событие на бесплатную внешку
Посмотрим что покажут, я лично хотел бы атмосферу первой части.
Помнится The Division пиарили как супер-пупер по графике игру. И это действительно было так. А вот кроме графики остальное у игры все было слабеньким. Но решили тащить дальше и, судя по новости все, ещё тащат
Наоборот. Игра была хорошей (первая часть), а вот по графону назвездели, был даунгрейд.
Всё верно, это же Юбисофт.
157 часов игры так и не понял эти билды крафты все такое!
что не понял могу пояснить,я в одиночку все легендарки прошел