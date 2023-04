Ubisoft хотела забросить поддержку The Division 2 еще в 2020 году, но успех игры переубедил разработчиков ©

Многопользовательский шутер Tom Clancy's The Division 2 вышел еще в начале 2019 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Сиквел получил положительные отзывы и отлично продавался, что позволило сохранить его актуальность и по сей день. Спустя четыре года, The Division 2 получает регулярные обновления и в скором времени обзаведется масштабным расширением, однако такая долгая поддержка не всегда входила в планы Ubisoft. Как признались сами разработчики шутера, поддержку игры хотели забросить еще в 2020 году.

В недавнем интервью креативный директор The Division 2 Янник Баншеро признался, что с самого начала на The Division 2 у команды разработчиков не было долгосрочных планов. И нет, дело не в плохих продажах, как раз с ними все было отлично, заявил разработчик. По словам Баншеро, всему виной оказался слишком большая занятость студии на других проектов. Разработчики были задействованы в производстве Avatar: Frontiers of Pandora и игрой по "Звёздным Войнам", поэтому план поддержки был разработан только до конца 2020 года.

Несмотря на высокую занятость студии, команда все же решила продолжить выпускать новый контент для The Division 2 даже после 2020 года. Высокие продажи самой игры и дополнения Tom Clancy's The Division 2 - Warlords of New York, переубедили Ubisoft пересмотреть изначальные планы. Теперь над новым контентом для игры будет работать еще одна дополнительная студия в лице Ubisoft Bucharest, а разработчики не устанавливают сроков окончания поддержки игры.