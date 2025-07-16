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Tom Clancy's The Division 2 15.03.2019
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, MMO
7.7 1 019 оценок

Ubisoft и Starbreeze объединили усилия, запустив коллаборацию между The Division 2 и серией шутеров Payday

butcher69 butcher69

Ubisoft и Starbreeze объединили усилия, запустив коллаборацию между The Division 2 и культовой серией шутеров Payday. С 15 по 29 июля у игроков появляется возможность примерить образы легендарных грабителей — участников банды Payday.

В распоряжение агентов попадут классические костюмы Далласа, Чейнса, Джиро и Сангреса. Эти комплекты доступны через временный пропуск события, где награды можно зарабатывать за опыт. Все предметы можно разблокировать как бесплатно, так и за внутриигровые кредиты. Вдобавок в магазине появился отдельный набор масок, а уникальные трофеи можно получить через Twitch Drops, конкурсы и раздачи у партнёров.

Кроссовер стал одним из самых ярких событий июля для The Division 2, добавив в игру нотки анархии и ностальгии по миру Payday.

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