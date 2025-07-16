Ubisoft и Starbreeze объединили усилия, запустив коллаборацию между The Division 2 и серией шутеров Payday

Ubisoft и Starbreeze объединили усилия, запустив коллаборацию между The Division 2 и культовой серией шутеров Payday. С 15 по 29 июля у игроков появляется возможность примерить образы легендарных грабителей — участников банды Payday.

В распоряжение агентов попадут классические костюмы Далласа, Чейнса, Джиро и Сангреса. Эти комплекты доступны через временный пропуск события, где награды можно зарабатывать за опыт. Все предметы можно разблокировать как бесплатно, так и за внутриигровые кредиты. Вдобавок в магазине появился отдельный набор масок, а уникальные трофеи можно получить через Twitch Drops, конкурсы и раздачи у партнёров.

Кроссовер стал одним из самых ярких событий июля для The Division 2, добавив в игру нотки анархии и ностальгии по миру Payday.