Ubisoft не планирует делать версию The Division 2 для нового поколения из-за старых консолей ©

Для всех фанатов Tom Clancy's The Division 2 на консолях PlayStation 5 и Xbox Series S|X появились весьма печальные вести из стана разработчиков. Игрокам стоит оставить надежды на выпуск улучшенной версии сетевого шутера с использованием преимущества новых консолей, "некстген" патч не входит в ближайшие планы Ubisoft.

Креативный директор The Division 2 Янник Баншеро в последнем своем интервью попытался объяснить причину отсутствия нативной версии игры на PS5 и Xbox Series X|S. Судя по его словам, в Ubisoft полностью не исключает выпуск некстген патча для игры, однако он крайне маловероятен. Как отмечает Баншеро, релиз обновленной версии шутера заставил бы разработчиков отказаться от огромного количества игроков на старых консолях. Патч для PS5 и Xbox Series X|S потребовал бы использования всего потенциала консолей, которое включает значительные визуальные улучшения. Это приведет к серьезному разделению игровых серверов и создаст совершенно другую игру.

У нас по-прежнему много игроков, которые играют на всех поколениях, и мы не готовы оставить их позади и попросить их обновиться. Прямо сейчас мы пытаемся убедиться, что каждый раз, когда мы что-то добавляем, оно по-прежнему работает гладко и на старом поколении.

— сообщает Янник Баншеро, креативный директор The Division 2.

Tom Clancy's The Division 2 доступна для игры на ПК и всех актуальных консолях, где на PS5 и Xbox Series X|S реализована поддержка 60FPS и высокого разрешения. Недавно разработчики объявили, что игра получит еще один год контентной поддержки.