Ubisoft официально представила дополнение Battle for Brooklyn для The Division 2 - релиз 27 мая

Ubisoft Massive представила гораздо больше подробностей о дополнении Battle for Brooklyn для Tom Clancy's The Division 2, начиная с даты его выхода. Расширение выйдет 27 мая на ПК и консолях и будет стоить 14,99 долларов. Оно также идет с покупками The Division 2 Gold Edition или The Division 2 Ultimate Edition. Оба издания включают стандартную игру, дополнение Warlords of New York, 50 слотов для тайников и повышение уровня 40, что позволяет игрокам сразу же приступить к кампании Battle for Brooklyn. Ultimate Edition также включает 1000 бонусных Premium Credits и Year 1 Pass, открывающий специализации в конце игры, эксклюзивные миссии и многое другое.

The Division 2: Battle for Brooklyn возвращает игроков в локацию первой игры. Однако, по словам разработчиков, эта версия Бруклина предлагает новые возможности для исследования и взаимодействия. Основные миссии DLC были созданы, чтобы предоставить игрокам уникальный повествовательный опыт, позволяя им глубже погрузиться в историю, а не чувствовать себя подавленными побочными миссиями. Ubisoft Massive оценивает, что первое прохождение может занять от шести до десяти часов. Теперь у Чистильщиков есть новое оружие «Purple Flame». Игрокам придется быть осторожнее, так как оно вызывает коррозийный эффект, который снижает максимальную броню персонажа игрока.

Smart Cover возвращается в Battle for Brooklyn как переработанный навык для PvE и PvP. Использование Smart Cover увеличит наступательные и оборонительные усиления укрытий и увеличит сопротивление боссам для всех союзников. Игроки могут выбрать между двумя вариантами: Precision Smart Cover и Fortified Smart Cover. Оба варианта имеют некоторые характеристики, которые настроены по-разному для PvP.

Разработчики также вышли за рамки The Division 2: Battle for Brooklyn, в частности, на то, чего игроки могут ожидать в 7-м году. В следующем году поддержки Ubisoft Massive сосредоточится на трех аспектах: улучшении процесса адаптации, добавлении большей глубины в финальную часть и обеспечении того, чтобы сезоны стали «краеугольным камнем» игрового опыта с более регулярными обновлениями. Интересно, что они также сказали, что открытый мир станет более динамичным благодаря новой оболочке, которая реагирует на действия игрока, разблокируя экзотические чертежи.