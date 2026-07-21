Ubisoft открыла бесплатный доступ к Warlords of New York и запустила ивент Dust Storm в The Division 2

Ubisoft анонсировали для тактического шутера The Division 2 масштабное тематическое обновление, приуроченное к летнему сезону. Вместе с запуском ивента разработчики приняли решение временно открыть для всех пользователей сюжетное дополнение «Warlords of New York».

С 21 июля по 11 августа в игровом мире Нью-Йорка развернётся событие «Dust Storm». Его центральный элемент — динамическая погодная система: на локации Нижнего Манхэттена будут внезапно налетать мощные песчаные вихри. Они не только меняют визуальную картину, но и серьёзно корректируют тактику: из-за плотной взвеси песка падает дальность обзора, а порывы ветра мешают прицельной стрельбе. Привычные маршруты перестают быть безопасными, и агентам приходится полагаться на звуковые ориентиры и ближний бой.

Важное дополнение к событию — временная отмена платного доступа к сюжетной кампании «Warlords of New York». Любой владелец базовой версии The Division 2 сможет бесплатно исследовать этот контент на протяжении всего периода ивента.

А в качестве поощрения за активность все игроки, посетившие проект с 21 июля по 11 августа, получат декоративный предмет — маску «Parched Mask». Она будет автоматически зачислена в инвентарь при первом входе в игру после старта акции.