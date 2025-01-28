Ubisoft отложила следующее дополнение для Tom Clancy's The Division 2

Компания Ubisoft объявила о задержке следующего запланированного DLC для Tom Clancy’s The Division 2. Во вторник в сообщении в социальных сетях разработчики игры сообщили, что предстоящий DLC не выйдет в рамках 6-го года игры.

Наша команда нацелена на продолжение создания будущего The Division 2. У нас есть захватывающие обновления, включая новый сезон, в который мы с нетерпением ждем, когда вы сможете поиграть, начиная с 25 февраля.



Мы знаем, что вы с нетерпением ждете выхода предстоящего DLC. Чтобы гарантировать наилучший возможный опыт, мы решили немного больше времени потратить на его доработку, поэтому DLC не будет выпущен в течение 6-го года. Спасибо за ваше терпение и поддержку. Оставайтесь с нами — скоро вас ждут новые обновления!

Новый сюжетный DLC был частью объявленного обновления игры. Первоначально его планировалось выпустить в 2024 году, но затем его отложили на 2025 год. В объявлении Ubisoft не упоминалось, станет ли DLC частью 7-го года позже в 2025 году или будет перенесен на 2026 год.

Новость об отложенном DLC появилась всего через день после того, как компания объявила о закрытии одной студии и увольнении в общей сложности 185 человек.