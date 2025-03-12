Ubisoft отмечает 6-летие The Division 2 и делится деталями дополнения Battle for Brooklyn

Ubisoft отпраздновала шестую годовщину The Division 2, представив специальное видео и анонсировав внутриигровые награды. С 11 марта игроки могут получить юбилейный рюкзак за вход в игру, а также воспользоваться бонусами к опыту до 18 марта. Помимо этого, на Twitch проходят специальные раздачи наград, которые продлятся до 17 марта.

В том же видео Ubisoft показала новое дополнение Battle for Brooklyn, которому уделят больше внимания на предстоящей презентации 23 апреля. В свежих кадрах можно увидеть новые локации и напряжённые перестрелки, что подогревает интерес фанатов.

Кроме того, компания запустила подкаст Tenacity, вдохновлённый The Division 2. Его ведёт американский писатель и исследователь Брэдли Гарретт, который делится знаниями о выживании.