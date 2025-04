Ubisoft показала тизер Tom Clancy's The Division 2: Battle for Brooklyn - презентация дополнения состоится 23 апреля

Сегодня компания Ubisoft выпустила тизер, в котором показала предстоящее дополнение Battle for Brooklyn для Tom Clancy's The Division 2 - полноценный трейлер выйдет на следующей неделе.

Ubisoft напомнила, что презентация предстоящего дополнения состоится 23 апреля. Подробностей о Battle for Brooklyn пока что нет. Оно станет вторым дополнением для The Division 2: предыдущее, Warlords of New York, вышло целых 5 лет назад.

Tom Clancy's The Division 2 доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.