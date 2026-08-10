Ubisoft представила подробности операции Broken Rain для The Division 2 - она появится 11 августа

Ubisoft раскрыла подробности обновления TUY8S2.3 для Tom Clancy's The Division 2. Главным нововведением станет новая операция Broken Rain, которая стартует 11 августа и отправит агентов в сельскую Пенсильванию, где Рикеры захватили плотину Steel Creek и расположенную рядом гидроэлектростанцию.

На регион надвигается ураган Морган, а уровень воды в резервуаре продолжает повышаться. Игрокам предстоит прорваться через укрепления Рикеров, уничтожить командиров группировки и взять под контроль плотину, пока стихия не привела к катастрофе.

За прохождение Broken Rain можно получить два специальных нарукавных знака. Завершив операцию в первые 24 часа после запуска, игроки получат Golden Beaver и Silver Beaver, а за прохождение в течение первой недели — Silver Beaver. При этом Prototype Gear будет доступно, но его характеристики нормализуют, а Prototype Augments отключат.

Главной наградой новой операции станет эксклюзивная экзотическая винтовка Steel & Sons ACR. Получить её можно из финального сундука после прохождения операции или в качестве добычи с боссов при повторных забегах. Каждый персонаж получает одну попытку из финального сундука в неделю, тогда как саму операцию можно проходить неограниченное количество раз.

11 августа также станет доступна сюжетная Climax Mission сезона Into the Dark. За первое прохождение на максимальной сложности Master гарантированно выдадут экзотический пистолет-пулемёт Underboss.

С 11 по 25 августа пройдет Broken Rain Event Pass. Бесплатная ветка предложит два костюма JTF, а премиальная — ещё два костюма, два Exotic Cache и Outfit Token. Новая валюта позволит разблокировать отдельные костюмы из внутриигрового магазина.

18 августа начнётся система Into the Dark Stretch Goals. После достижения 100-го уровня сезонного пропуска игроки смогут продолжить прогрессировать и получать дополнительные награды, включая Standard и Prestige Caches.

Ubisoft также подготовила несколько бонусных периодов: с 11 по 18 августа опыт сезонного пропуска будет увеличен в пять раз, а с 18 по 27 августа — в два раза.

Наконец, TUY8S2.3 продолжит работу разработчиков над PvP. Обновление внесёт изменения в добычу в Dark Zone, очередные балансные корректировки и новые возможности стрельбища, которые позволят тестировать билды перед отправкой в PvP.