Ubisoft представила релизный трейлер сюжетного дополнения Battle for Brooklyn для The Division 2

Ubisoft выпустила релизный трейлер дополнения Battle for Brooklyn для кооперативного шутера The Division 2. DLC станет доступно 27 мая в 11:00 по московскому времени на ПК и консолях. Владельцы изданий Gold и Ultimate получат доступ к дополнению бесплатно.

В новом контенте игроки вернутся в Бруклин, который ранее мельком появлялся в прологе первой части игры. Теперь предстоит исследовать такие районы, как Бруклин-Хайтс и Дамбо, начиная сюжетную линию с 40 уровня. Ubisoft обещает не просто знакомую локацию, а полностью переосмысленный район с новыми маршрутами, миссиями и декорациями. Прохождение основной сюжетной кампании займет от шести до десяти часов.

Главными антагонистами выступит фракция Черные Бивни, а игрокам предстоит бороться с ними и со временем, чтобы спасти город. Ключевой особенностью дополнения стало внедрение модификаторов экипировки, позволяющих выстраивать собственные сборки на основе трех новых атрибутов: огнестрельного оружия, выносливости и электроники. Командная игра вознаграждается — при активации модификаторов рядом с союзниками начисляются бонусные очки.

Также в DLC появилось новое оружие у противников — «Purple Flame», обладающее коррозийным эффектом, снижающим максимальную броню. Помимо этого, игроков ждут летние события, новые косметические предметы, включая костюмы и цветные эффекты навыков для турелей и ульев, а также ивенты с бонусным опытом, направленные на развитие в Темной зоне, и уникальные испытания с наградами.

Ubisoft Massive заявила, что в течение 2025 года выйдут дополнительные обновления для эндгейм-контента, что обещает фанатам The Division 2 ещё больше возможностей для исследования и тактического взаимодействия.