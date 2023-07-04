Ubisoft представила трейлер события Escalation Apparel для The Division 2

Ubisoft опубликовала свежий трейлер к старту события Escalation Apparel в шутере Tom Clancy’s The Division 2. Ролик доступен на YouTube-канале компании.

По ходу ивента игроки должны будут собрать 33 новых тактических предмета снаряжения. Среди них будут пять нарядов и новая униформа. В течение трёх недель, пока длится Escalation Apparel, геймерам будут выдавать по одному ключу за каждые четыре уровня. Один ключ подарят бесплатно за вход в The Division 2.

Escalation Apparel завершится 25 июля 2023 года, однако до 1 августа у пользователей будет возможность использовать не потраченные ключи, собранные по ходу события. Их также можно приобрести за валюту, либо получить в сезонном Battle Pass.

Система не будет выдавать игрокам дубликаты предметов. За полную коллекцию можно будет получить уникальные предметы, например, перчатки Johnson за сбор пяти нарядов события.

Помимо события Escalation Apparel, разработчики выпустили для игры свежее обновление, которое наполнено различными улучшениями для The Division 2. Патч исправил работу некоторых навыков и предметов, а также поправил ошибки в некоторых локализациях.

The Division 2 вышла 1 марта 2019 года. Тайтл является прямым продолжением Tom Clancy’s The Division. Проект разработан студией Massive Entertainment и издан компанией Ubisoft. Игра представляет собой шутер от третьего лица, в котором могут участвовать до четырёх игроков и выполнять миссии вместе.