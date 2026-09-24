Ubisoft проведет бесплатные выходные в The Division 2 и покажет геймплей нового DLC

Компания Ubisoft объявила о запуске бесплатных выходных в тактическом шутере The Division 2, которые пройдут с 24 по 28 сентября 2026 года. Акция «Free Weekend» будет доступна пользователям PlayStation, Xbox и ПК через цифровой сервис Ubisoft Connect. На протяжении четырех дней игрокам предоставят полный доступ к базовой версии проекта без каких-либо ограничений.

Старт бесплатных выходных совпадает по времени с проведением официальной презентации «Эхо Центрального парка» (Echoes of Central Park). В рамках этого шоу-кейса разработчики впервые продемонстрируют игровой процесс грядущего крупного дополнения (DLC) для The Division 2.

Благодаря такому совмещению геймеры смогут не только бесплатно тестировать шутер в течение нескольких дней, но и одновременно одними из первых ознакомиться с будущим контентом франшизы.