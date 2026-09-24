Ubisoft раскрыла дату выхода и подробности хоррор-DLC Echoes of Central Park для The Division 2

Издательство Ubisoft и студия Massive Entertainment провели официальную презентацию, в рамках которой представили масштабное сюжетное дополнение Echoes of Central Park для лутер-шутера Tom Clancy’s The Division 2. Разработчики впервые продемонстрировали геймплей расширения, а также назвали точную дату его релиза — вторник, 3 ноября.

Слухи о том, что игроки вернутся в Нью-Йорк, подтвердились еще во время летнего анонса, однако полноценный показ состоялся только на вечернем шоукейсе компании. Предстоящее DLC предложит пользователям нетипичную для серии хоррор-атмосферу. Сюжетная линия развернется на территории Центрального парка и Верхнего Вест-Сайда, где специальному отряду предстоит столкнуться с некой «чудовищной новой силой».

Ключевые нововведения и особенности Echoes of Central Park:

Одиночный и кооперативный режимы позволят проходить сюжетную кампанию как самостоятельно, так и в компании друзей.

Специальный буст для новичков автоматически поднимет персонажей ниже 40-го уровня до нужных показателей, а также выдаст стартовую экипировку для комфортного старта.

Уникальные NPC-компаньоны предложат игрокам на выбор трех напарников под управлением ИИ, которые помогут в бою.

Новые модификации навыков расширят тактический арсенал за счет газовой бомбы (gas bomber) и коррозийной ловушки (corrosive trap).

Масштабный пул высокоуровневой экипировки добавит в игру десятки единиц свежего оружия и брони.

Главным техническим нововведением станет полностью переработанный эндгейм-режим с элементами roguelite. На старте матча оперативники лишаются высокотехнологичных инструментов, включая GPS-навигацию.

По мере прохождения игроки будут открывать постоянные улучшения и продвигаться по цепочке локаций. Разработчики описывают этот опыт как «эволюцию от жертвы к охотнику», где каждая успешная сессия гарантирует более ценный лут.