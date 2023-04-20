Tom Clancy's The Division 2 15.03.2019
7.4 699 оценок

Ubisoft рассказала о пятом сезоне The Division 2 - свежий трейлер посвящен новому режиму Descent

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butcher69
Новости

Одной из главных звезд The Division Day в этом году, как и следовало ожидать, стала The Division 2, которая переживает возрождение с тех пор, как Ubisoft вернулась к игре около года назад.

В рамках ежегодного шоукейса в этом году нам рассказали о пятом сезоне шутера, и фанатам будет чему порадоваться.

Пятый сезон начнется в июне с Season 1: Broken Wings, этот сезон начнется с добавления нового бесплатного для всех владельцев The Division 2 режима rogue-lite под названием Descent, в котором игрокам предлагается отправиться в симулятор в одиночку или в составе группы, чтобы сразиться с ордами врагов в надежде получить лучшие награды за добычу. Событие даже будет связано с Splinter Cell, и игроки будут выполнять задания, чтобы заработать снаряжение, которому позавидовал бы Сэм Фишер.

  • Первый сезон — rogue-lite режим Descent, переработка локации "Замок"
  • Второй сезон — снова переработка "Замка", новое Вторжение
  • Третий сезон — возвращение в Нью-Йорк
  • Четвертый сезон — сюжетное DLC и нечто под названием "сезоны 2.0"
Трейлеры Обновления
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
DAMIRON30

опять сломают игру

5
discoverto

уже сломали нафиг - крайнее обновление и вообще перестала запускаться напрочь... мля не игра, а геморрой

1