Ubisoft рассказала о пятом сезоне The Division 2 - свежий трейлер посвящен новому режиму Descent ©

Одной из главных звезд The Division Day в этом году, как и следовало ожидать, стала The Division 2, которая переживает возрождение с тех пор, как Ubisoft вернулась к игре около года назад.

В рамках ежегодного шоукейса в этом году нам рассказали о пятом сезоне шутера, и фанатам будет чему порадоваться.

Пятый сезон начнется в июне с Season 1: Broken Wings, этот сезон начнется с добавления нового бесплатного для всех владельцев The Division 2 режима rogue-lite под названием Descent, в котором игрокам предлагается отправиться в симулятор в одиночку или в составе группы, чтобы сразиться с ордами врагов в надежде получить лучшие награды за добычу. Событие даже будет связано с Splinter Cell, и игроки будут выполнять задания, чтобы заработать снаряжение, которому позавидовал бы Сэм Фишер.