Ubisoft рассказала про юбилейный сезон в The Division 2 и показала тизер нового дополнения

Во время специальной трансляции, посвящённой 10-летию Tom Clancy's The Division, Ubisoft подтвердила важные новости для поклонников франшизы.

В апреле в Tom Clancy's The Division 2 начнётся восьмой год поддержки игры, и игроки могут рассчитывать на ряд новинок: изменения баланса PvP и дополнительный контент, введение кроссплатформенной игры, возвращение секретных заданий с новыми сюжетными миссиями, совершенно новый режим «Вторжение», режим «Выжившие», вдохновлённый зимним выживанием из первой части, и совершенно новое DLC, запланированное на конец этого года.

Выход нового DLC для The Division 2 запланирован на 2026 год. Это явный сигнал того, что Ubisoft не считает франшизу закрытой главой. Совсем наоборот – у издателя амбициозные планы, и он хочет, чтобы игроки погрузились в мир игры на долгие месяцы вперёд.