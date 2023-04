Ubisoft расскажет о будущем франшизы The Division 20 апреля ©

Ubisoft сообщила о специальной презентации под названием «Division Day». 20 апреля состоится эксклюзивный стрим, раскрывающий «прошлое, настоящее и будущее» The Division как сквозной франшизы.

Сообщается, что он будет предоставлять долгожданные обновления для таких проектов, как The Division: Heartland и The Division: Resurgence, а также расширять The Division 2, которая была выпущена еще в 2019 году, но до сих пор довольно активно поддерживается Ubisoft.

Это демонстрация, которая покажет, что происходит с грядущими, предстоящими релизами франшизы The Division. Похоже, что Ubisoft предоставит фанатам более подробный обзор The Division: Heartland, бесплатного шутера на выживание, являющегося побочным продуктом основной серии игр.

Кроме того, есть The Division: Resurgence, мобильная игра, представленная в прошлом году — она уже проходила тестирование в некоторых регионах на этапах закрытого бета-тестирования, и, по общему мнению, она выглядит неплохо.

Презентация начнётся 20 апреля в 21:00 МСК.