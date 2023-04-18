Tom Clancy's The Division 2 15.03.2019
7.4 697 оценок

Ubisoft расскажет о будущем франшизы The Division 20 апреля

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monk70
Новости

Ubisoft сообщила о специальной презентации под названием «Division Day». 20 апреля состоится эксклюзивный стрим, раскрывающий «прошлое, настоящее и будущее» The Division как сквозной франшизы.

Сообщается, что он будет предоставлять долгожданные обновления для таких проектов, как The Division: Heartland и The Division: Resurgence, а также расширять The Division 2, которая была выпущена еще в 2019 году, но до сих пор довольно активно поддерживается Ubisoft.

Это демонстрация, которая покажет, что происходит с грядущими, предстоящими релизами франшизы The Division. Похоже, что Ubisoft предоставит фанатам более подробный обзор The Division: Heartland, бесплатного шутера на выживание, являющегося побочным продуктом основной серии игр.

Кроме того, есть The Division: Resurgence, мобильная игра, представленная в прошлом году — она уже проходила тестирование в некоторых регионах на этапах закрытого бета-тестирования, и, по общему мнению, она выглядит неплохо.

Презентация начнётся 20 апреля в 21:00 МСК.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
YouTube_GamesTezi

Хороший движок, крутые разрабы, интересная вселенная, РПГшный сюжет туда впихнуть и конфетка будет.

3
Чайкин Пакетик

Первая дивижка, была образцовой игрой с проработкой которую ценят в играх. Как же круто там реализован NY, масштаб свобода действий очень красиво. Будущее у такой франшизы это пыль в глаза честное слово. Первая часть была двигатель жанра, пример того как можно сделать шикарный игровой мир но налепить экшен мморпг, подвидом выживания. Юбики же не умеют делать игры без гринда, но с этой франшизой им тупо повезло нашли сученьки золотую середину и такое зашло многим. А какое тут будущее, это конвеер ребят, если нужна атмосфера и зачатки хороших идей то это The Devision Part 1.

0
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Не любитель я таких игр, но дивизия кайфовая во всём. Выходит я любитель таких игр.

-1