Ubisoft развернула на серверах The Division 2 новый сезон "Красный горизонт"

Ubisoft официально представила масштабное обновление для шутера Tom Clancy’s The Division 2. Новый игровой сезон, получивший название «Красный горизонт» (Red Horizon), стартует на ПК и консолях сегодня, 27 августа 2026 года.

Главным нововведением сезона станет появление экспериментальной локации «Тёмная зона: Блэкаут» (Blackout Dark Zone). Разработчики позиционируют её как зону повышенного риска с полностью отключенной нормализацией характеристик. Это позволит пользователям задействовать скрытый потенциал своих персонажей и протестировать кастомные сборки снаряжения в максимально жестких условиях. Кроме того, в постоянную ротацию сетевых режимов войдет «Токсичная Тёмная зона» (Toxic Dark Zone).

Помимо новых PvPvE-активностей, «Красный горизонт» добавит в экшен свежую линейку экипировки, актуальный сезонный пропуск с наградами и ряд других контентных улучшений.