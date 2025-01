Ubisoft сообщила, что DLC Battle for Brooklyn для The Division 2 выйдет в этом году

Ubisoft подтвердила название, сеттинг и окно релиза следующего DLC для Tom Clancy's The Division 2. Он называется Battle for Brooklyn и выйдет до конца 2025 года.

The Division 2 была выпущена в 2019 году и с тех пор получила значительную поддержку после запуска от Ubisoft. DLC Warlords of New York 2020 года вернул серию в Манхэттен, место действия первой игры в серии. Ранее Ubisoft намекала, что DLC, действие которого происходит в Бруклине, находится в разработке для 6-го года поддержки, но столкнулась с рядом задержек, поскольку компания сосредоточилась на других аспектах игры.

Недавно, 28 января, Ubisoft сообщила игрокам, что DLC не будет выпущен во время серии сезонных обновлений 6-го года, «чтобы гарантировать наилучший возможный опыт». Хотя это вызвало опасения, что DLC может не выйти в 2025 году, Ubisoft недавно поделилась первым ключевым артом и названием DLC.

Ключевой арт не раскрывает многого о DLC, показывая отряд из трех человек, исследующих улицу Бруклина с видом на Бруклинский мост. Ранее игроки могли только кратко исследовать Бруклин во время обучения The Division, поэтому этот DLC должен предложить совершенно новую карту для исследования наряду с множеством другого нового контента.

Tom Clancy's The Division 2 доступyf для ПК, PS4 и Xbox One. Седьмой год поддержки The Division 2 должен начаться где-то в июне 2025 года, поэтому ожидайте, что Battle for Brooklyn выйдет во второй половине года.