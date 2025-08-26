Ubisoft выделила на "перезапуск" The Division 2 всего 5 человек, поставив цель создать "нечто большее и долговечное"

Серия The Division от Ubisoft дебютировала с огромным успехом — первая часть собрала отличные отзывы и привлекла вокруг себя преданное сообщество игроков. Продолжение также продемонстрировало многообещающие перспективы, однако издатель быстро переключил свое внимание на другие проекты, что привело к значительному снижению поддержки The Division 2. Но сегодня ситуация выглядит совсем иначе — игра возвращается к жизни, и Ubisoft даже официально объявил о разработке The Division 3.
Оказывается, «перезапуск» The Division 2 стал возможен благодаря... всего лишь усилиям пяти человек. Палле Хоффштейн из Massive Entertainment рассказал, что Ubisoft выделила для возрождения игры крошечную команду, которой было поручено создать нечто «более масштабное и долговечное».
Я был частью двух великих возвращений: Rainbow Six Siege и The Division 2. Но в случае с Division 2 мы начинали впятером! Пятеро! О чем мы только думали? Это было безумие, но в то же время здорово, — вспоминает разработчик.
И именно эта крохотная команда заложила фундамент для крупнейшего обновления в истории игры. Разработчики не хотели обновить проект на год или два, чтобы потом его забросить — план предполагал восстановление бренда и подготовку почвы для долгосрочной поддержки. Хоффштейн признал, что работа была чрезвычайно сложной, но в то же время «интересной» и мотивирующей к дальнейшим действиям.
Massive подтвердил 7-й год поддержки, стартующий 9 сентября 2025 года и анонсировал новый контент, в том числе новый режим «Выжившие» — следующий шаг в эволюции игры. В одном можно быть уверенным — The Division 2 еще долго не уйдет в тень, так как на The Division 3 еще нужно много времени.
Имхо, иногда лучше стартануть с маленькой командой, чтоб не было разногласий во мнениях, эффективного менеджмента, вертикально-интегрированных согласований, приглашенных экспертов и прочей ***ни.
Пацаны сели в пятером, покубатурили чего хотят, и уже с конечной идеей пришли к руководству которое дало ресурсы и все заработало. Так и делали хорошие игры в 90-х, 2000-х и даже 2010-х.
Сейчас же, сначала 200 аналитиков проверяют рынок, потом 400 маркетологов готовят почву, потом 100 управленцев принимают решение, после чего 50 финансистов ищут спонсоров, и в конечном итоге 10 разработчиков и 2 художника в аврале херачат продукт за 10-12 месяцев. А потом не можем понять почему индустрия в жопе уже десятый год.
Важно не количество человек, а как работает команда. Пусть даже и 5, но если они умеют друг с другом работать и знают, что делают, тогда всё может получится.
