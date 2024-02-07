В рамках старта 3-го сезона 5-го года для The Division 2 вышло крупное обновление "Авангард"

Преодолев в прошлом году отметку в 20 миллионов игроков, Ubisoft продолжает развивать Tom Clancy’s The Division 2. А во вторник вышло последнее крупное контентное обновление для The Division 2: в игре официально стартовал 3-й сезон 5-го года.

Обновление, получившее название "Авангард", снова отправит агентов Спецотряда на улицы Нью-Йорка, где они будут расследовать исчезновение агента Келсо, отслеживая ее шаги и попутно находя новые сведения. По мере того как агенты вникают в эту тайну, они сталкиваются с леденящим душу откровением: Охотники, которые раньше были лишь тенью, скрывающейся на заднем плане, теперь прочно обосновались в их рядах. Такая тревожная правда рождает сомнения и недоверие в рядах соратников, и агентам предстоит выяснить не только судьбу Келсо, но и последствия этой новой угрозы.

Начиная с "Авангарда" игроки воочию увидят плоды "Проекта Решимость". Эта комплексная переработка, в значительной степени опирающаяся на отзывы игроков, вводит множество улучшений, направленных на усовершенствование игрового процесса:

В частности, было исправлено более 2000 ошибок, улучшена стабильность, подключение и производительность.

Пять из шести существующих глобальных событий были изменены, а награды за ежедневные и еженедельные проекты были расширены.

Обратите внимание, что "Рекалибровка" и "Оптимизация" были объединены в одно меню, получившее название "Наладка".

Команда разработчиков также заявила, что будет продолжать работать над улучшением игры не только в пятом, но и в шестом году.

Полный список нововведений и изменений можно найти на сайте игры.