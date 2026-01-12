В The Division 2 пройдет кроссовер-событие по Avatar: Frontiers of Pandora

В рамках специального кроссовер-события, объединяющего мир «Аватара: Границы Пандоры» в игре Division 2, два «огромных» мира объединяются. Весь набор наград за участие в коллаборации бесплатен и может быть получен в рамках тематической цепочки проектов, которая продлится с 13 по 27 января

.В рамках этого особого события открывается 7-дневная цепочка проектов, доступная любому агенту, имеющему доступ к системе проектов. Каждый этап ведет вас к именованным врагам по всему городу, превращая ежедневные задания в охоту, которая становится все более прибыльной с каждой победой.

Завершение всей цепочки дает доступ ко всем четырем элементам униформы RDA SecOps, а также к привлекательным скинам для оружия специализаций, вдохновленным кланом Эш. Снайпер, Стрелок и Огневая стена получат свои тематические скины, позволяющие добавить немного Пандоры в ваше снаряжение. По пути вы также будете собирать именные тайники и экзотические компоненты.

Каждый день открывается новый проект, и все семь необходимо завершить до 27 января. Заходите в игру, уничтожайте цели и забирайте кроссоверное снаряжение, пока оно не исчезло!