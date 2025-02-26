В The Division 2 стартовал третий сезон шестого года Burden of Truth

Разработчики шутера The Division 2 запустили третий сезон шестого года поддержки под названием Burden of Truth («Бремя истины»). Теперь агентам предстоит отследить местонахождение Келсо в Вашингтоне и вернуть ее в Белый Дом. Она оставляет нам следы, вымощенные разведданными и раскрывающими информацию о вербовке Лау и миссии Кассандры.

Начало сезона сопровождалось выходом нового патча для The Division 2 привнесшего ряд изменений. Главное из них - глобальный модификатор Rogue Momentum, который поощряет агрессивный стиль игры. Он повышает скорость, урон и перезарядку за счет непрерывного уничтожения врагов во время боя.

Кроме того, увеличилось количество мест в хранилище, добавив 50 дополнительных слотов для владельцев расширения Warlords of New York или Year 1 Pass. Данное расширение также распространяется на персонажей в хардкорном режиме. В планах разработчиков - дальнейшее улучшение вместимости хранилища.

Обновление добавляет в игру новое снаряжение: экзотический пистолет-пулемет Oxpecker и перчатки Exodus. Также появились два новых бренда: Refactor и Shiny Monkey и новое именное оружие - Rusty Classic RPK-74 и Goalie FAL с новыми талантами. Благодаря этим изменениям игроки получат новые стратегические возможности для улучшения своих билдов. Обновление уже доступно для всех платформ, и Ubisoft просит сообщество оставлять отзывы для будущих корректировок.