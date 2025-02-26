В The Division 2 стартовал третий сезон шестого года Burden of Truth

Разработчики шутера The Division 2 запустили третий сезон шестого года поддержки под названием Burden of Truth («Бремя истины»). Теперь агентам предстоит отследить местонахождение Келсо в Вашингтоне и вернуть ее в Белый Дом. Она оставляет нам следы, вымощенные разведданными и раскрывающими информацию о вербовке Лау и миссии Кассандры.
Начало сезона сопровождалось выходом нового патча для The Division 2 привнесшего ряд изменений. Главное из них - глобальный модификатор Rogue Momentum, который поощряет агрессивный стиль игры. Он повышает скорость, урон и перезарядку за счет непрерывного уничтожения врагов во время боя.
Кроме того, увеличилось количество мест в хранилище, добавив 50 дополнительных слотов для владельцев расширения Warlords of New York или Year 1 Pass. Данное расширение также распространяется на персонажей в хардкорном режиме. В планах разработчиков - дальнейшее улучшение вместимости хранилища.
Обновление добавляет в игру новое снаряжение: экзотический пистолет-пулемет Oxpecker и перчатки Exodus. Также появились два новых бренда: Refactor и Shiny Monkey и новое именное оружие - Rusty Classic RPK-74 и Goalie FAL с новыми талантами. Благодаря этим изменениям игроки получат новые стратегические возможности для улучшения своих билдов. Обновление уже доступно для всех платформ, и Ubisoft просит сообщество оставлять отзывы для будущих корректировок.
Там до сих пор надо сто обойм в одного жирного чела выпускать?
Нет просто собрать норм ДД билд и не нести х@йню
Зовите, когда они уже научатся рисовать красивых персонажей
Ну может игра и хороша,но не моё это.Наиграл в своё время там часов 30. Не могу играть в шутер как в ММО РПГ где в среднего врага на сложном уровне надо в голову 5-6 магазинов всадить. За боссов так вообще молчу. Гейм тут на любителя. Мне больше Ghost Recon Windlands зашёл в коопе,хоть там и контента в разы меньше.
по этой причине призраки зашли мне больше. очень долго склонялся купить или нет но забил. умные люди скажут - ну собери топ дд билд. а я скажу - идите в жопь! люто бесит в играх моменты когда тебя намеренно обязуют собирать определëнное оружие/шмотку/салфетку и если не соберëшь то не сможешь фапать на цифры. и потом по серверам бегают чуваки все как под копирку.
Если честно контента там столько что состариться можно.
Мне вчера какая-то обнова прилетела, это об этом?
чёта не разобрался как начать этот сезон, в игру давно не заходил уже, куда надо переместиться или чё сделать?
The Division - 2, сезон - 3, год - 6. Они сами в этих цифрах не путаются?
теперь вместо текста разведзадач одни цифры догадайся сам
И награду за худшую поддержку онлайн игры получает компания Юююбисофт.
Девиз: доведём все что имеем до ручки а новое просто сделаем убогим всегда с ними.
Мертворождённую игру еще поддерживают чтоб новую не создавать. // Константин Шрейдер
Я как человек с 600 часами с тобой, как бы это сказать - несколько несогласен на счет мертворожденной, как и многие другие, кто гоняет рядом.
Так 600 часов это не то чтобы много за 5 лет существования игры. Это говорит о том, что там нечего делать особо.
В чем она мертворожденная? там контента - хоть одним местом жуй. // Илья Афанасьев
а там есть сюжетные с роликами и тд кампании? я просто 2 част ьпрошел полностью основную кампанию. что там дальше?
все так))