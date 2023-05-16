В Tom Clancy's The Division 2 пройдут бесплатные выходные ©

На этой неделе, с 18 по 21 мая, в Tom Clancy's The Division 2 можно будет играть бесплатно на PC, PS4 и Xbox One.

Период бесплатной игры включает в себя доступ к полной версии игры, а прогресс будет перенесен для игроков, которые решат приобрести игру после окончания выходных. Те, кто воспользовался предыдущими бесплатными выходными The Division 2, также увидят, что их прогресс перенесен. Пользователям из России предстоит воспользоваться VPN, чтобы запустить загрузку. Для дальнейшей игры он не обязателен.