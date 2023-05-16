В Tom Clancy's The Division 2 пройдут бесплатные выходные

На этой неделе, с 18 по 21 мая, в Tom Clancy's The Division 2 можно будет играть бесплатно на PC, PS4 и Xbox One.
Период бесплатной игры включает в себя доступ к полной версии игры, а прогресс будет перенесен для игроков, которые решат приобрести игру после окончания выходных. Те, кто воспользовался предыдущими бесплатными выходными The Division 2, также увидят, что их прогресс перенесен. Пользователям из России предстоит воспользоваться VPN, чтобы запустить загрузку. Для дальнейшей игры он не обязателен.
Она еще жива ?
Почти под каждым постом о Дивижн2 читаю этот вопрос. Да жива, онлайн в порядке.
Как с производительностью? Так же с бубном, или кое что починили. Скажи, светлячка починили или так и остался забагованый? Я не играл в обновленную версию - много чего поменялось, починилось?
Я играл последний раз около месяца назад, работала стабильно не вылетела. Видных багов давно не встречал. Светлячком не пользуюсь, про него ничего не могу сказать.
В Стиме?
Это игра Uplay, заходи хоть через что угодно - все-равно после запуска в Стиме (или еще где) будет открываться Uplay-клиент. Это как с GTA - покупаешь в Стим, но все-равно открывается приложение Rockstar Club.
У меня GTA 4 запускается в стим без запуска сторонних лончеров, только появляется окно social club с выбором запустить офлайн и неактивной запустить онлайн. В принципе и LA Noire тоже запускется с social club но без лончера рокстар.