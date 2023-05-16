Tom Clancy's The Division 2 15.03.2019
7.5 711 оценок

В Tom Clancy's The Division 2 пройдут бесплатные выходные

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butcher69
Новости

На этой неделе, с 18 по 21 мая, в Tom Clancy's The Division 2 можно будет играть бесплатно на PC, PS4 и Xbox One.

Период бесплатной игры включает в себя доступ к полной версии игры, а прогресс будет перенесен для игроков, которые решат приобрести игру после окончания выходных. Те, кто воспользовался предыдущими бесплатными выходными The Division 2, также увидят, что их прогресс перенесен. Пользователям из России предстоит воспользоваться VPN, чтобы запустить загрузку. Для дальнейшей игры он не обязателен.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Destroited

Она еще жива ?

0
TIMetal

Почти под каждым постом о Дивижн2 читаю этот вопрос. Да жива, онлайн в порядке.

3
Sanya721-DNR TIMetal

Как с производительностью? Так же с бубном, или кое что починили. Скажи, светлячка починили или так и остался забагованый? Я не играл в обновленную версию - много чего поменялось, починилось?

-1
TIMetal Sanya721-DNR

Я играл последний раз около месяца назад, работала стабильно не вылетела. Видных багов давно не встречал. Светлячком не пользуюсь, про него ничего не могу сказать.

0
Embr0n

В Стиме?

0
Sanya721-DNR

Это игра Uplay, заходи хоть через что угодно - все-равно после запуска в Стиме (или еще где) будет открываться Uplay-клиент. Это как с GTA - покупаешь в Стим, но все-равно открывается приложение Rockstar Club.

0
vovangt4 Sanya721-DNR

У меня GTA 4 запускается в стим без запуска сторонних лончеров, только появляется окно social club с выбором запустить офлайн и неактивной запустить онлайн. В принципе и LA Noire тоже запускется с social club но без лончера рокстар.

0