В Tom Clancy's The Division 2 стартовал второй сезон 5-го года ©

Сегодня компания Ubisoft объявила о запуске нового сезона 5-го года для игры Tom Clancy's The Division 2. В Season 2: Puppeteers агенты подразделения отправятся на поиски Вербовщика. Игроки также примут участие в новом наборе спасательных миссий и увидят возвращение полюбившейся фанатам игры: Incursions. Второй сезон 5-го года также включает в себя новое событие и косметику на праздничную тематику.

После освобождения Мари Сингх и первой группы заложников агенты сосредоточатся на поиске остальных пропавших людей, чтобы узнать больше о планах Натальи Соколовой против The Division.

Агенты должны найти остальных заложников. Среди них - Викрам Малик, захваченный Черным Бивнем, который когда-то работал с Соколовой. Спасти Малика - значит узнать больше о ее замыслах. В рамках спасательной операции Подразделение должно выследить и сразиться с Вербовщиком, главной целью второго сезона. Победа над Вербовщиком поможет раскрыть секреты того, кто и зачем его вербует.

По мере спасения каждого заложника агентам будут открываться новые возможности для обновления районов Замка в рамках продолжающейся реконструкции поселения.

Со всем списком новшеств и изменений можно ознакомиться здесь.