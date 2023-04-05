В Ubisoft все по старому. Создатели The Division 2 представили новое обновление онлайн-шутера, которое... сломало игру

Когда разработчики из Ubisoft берутся за обновление, игроки дрожат от волнения. Это звучит немного саркастично, но, учитывая последние патчи, выпущенные разработчиками, это не преувеличение.
Ubisoft выпустила обновление для своей платформы Ubisoft Connect. В этом не было бы ничего экстраординарного, если бы не тот факт, что шутер The Division 2 не запускается после его установки. К сожалению, этот сбой не является единичным случаем. На странице службы поддержки Ubisoft появилось множество комментариев, в которых игроки жалуются на невозможность запустить игру. Разочарование сообщества усугубляется тем, что на сайте тщетно ищут ответа от сотрудников компании.
Из-за отсутствия реакции Ubisoft (их система живого чата работает только два часа в день) некоторые игроки пытаются справиться с проблемой самостоятельно. Так, в Twitter один из пользователей под ником Polishboy придумал способ временно обойти эту проблему.
Как написано в опубликованном им посте, чтобы запустить The Division 2, нам нужно отключить оверлей Ubisoft Connect в игре. Однако недостатком этого метода является то, что он не отображает приглашения от других пользователей. В этом случае Polishboy советует игрокам подключаться друг к другу на игровом уровне или присоединяться к веселью через лаунчер.
Стоит напомнить, что это не первый подобный провал Ubisoft. Не так давно разработчики, ответственные The Division 2, пытаясь решить проблему с локализацией игры, выпустили обновление, которое еще больше ее сломало. К счастью, эта проблема была решена. Будем надеяться, что и сейчас - несмотря на отсутствие официальных анонсов - студия достаточно оперативно исправит этот сбой.
Стабильность признак мастерства 😁
Прямо в точку. Слушай. А я чего то раньше не обращал внимание, а на самом деле смахивает:))
Она итак еле работает на пк, вылетает, зависает и сыпется на части. Тут они опять поломали.
нормально она работает, не гони
Где она нормально работает? Скачал, хотел поиграть, три раза выкинуло из игры без ошибок:)))
на консоли, да, без вылетов и лагов работает у меня на PlayStation 4. А на компе с i5 10400 и RTX 2060 при 16 гб ОЗУ просто вылетает или зависает наглухо.
как раз на пк и нормально работает.
Заголовок как-будто шутейный,так не терпится посмеяться,что аж плакать хочется.
Ubisoft одним словом) Я кстати оверлей в лаунчере пол года назад отключил, чувствую прям, что некоторые глюки и вылеты в игре из-за него.
ты можешь отключить но и играть не сможешь. умник.
Почему это не смогу? Всё играется отлично
Оставили пару человек работать над игрой, отсюда и вечные проблемы.
а говорили, прям бросим все силы на разработку доп контента к игре, я угораю с этих убейсофт
до 1 части ей как до луны
в первую ещё кто то играет?
ну да
Огульное утверждение, тем более такие уничижмтельные оценки. Откатал обе в сюжетку с допами, обе хороши в своём классе, в котором по сути нет конкурентов - The Devision не являеться чем-то уникальным и прорывным, но всё же проекту (обоими частями) удалось нащупать свою нишу. Первая часть по прежнему визуально в целом неплохо выглядит (а местами может упрекнуть некоторые современые проекты), вторая графически всё-же выглядит получше, менеджмент оружия получше. Но для игроков проекты больше отличаются своим вайбом, и он разный, и заметно то что некоторых ж припорошеные зимой предрожественские улочки центрального Манхэттена, так и не отпустили в летние локации центральног Вашингтона и южного Манхэттана.
согласись 1 часть была все же более атмосферной чем 2
Ну не знаю, играл во вторник и среду и ничего такого не заметил. Всё запускалось нормально, безо всяких танцев с бубном. Проходил две миссии в какой-то лиге (а это совместная игра на время с приглашениями от других людей в команду) и вроде всё работало.
Типичные юбисофт )
Думали что народ разбежится спустя пару лет после релиза - а он (народ) такой верный игре, гады, продолжает играть. Придется в наглую сломать чтобы уже наконец поняли - этот проект уже давно умер!!! Уже сами разработчики в тупую намекают. Я очень переживаю за игру, т.к. сам набегал 4к часов и понял это после как выпустили последнее обновление, и сообщение о том что все силы Ubisoft будут брошены на поддержку игры. Ну это уже прям намёк, бегите, бегите, бегите!!! Игра все - алес!! Вот уроды криворукие, ничего не поменялось - одно строим, другое ломаем. Бесят эти дегенераты! Хотя до сих пор остается любимой игрой.
У меня и без патча почему-то сломалась статистика времени, проведённого в игре
рукожопые
Кто покупал на релизе от убейсофта игры , те знают какие там профи работают !А эти просто наверное внуки тех разрабов , просто продолжили старую традицию !)Ничего нового и удивительного нету , всё идёт по плану , починят другое сломают .
в это до сих пор играют?)
играют, очень много контента
Так как даже близко нет ничего подобного - то да, еще как играют.
Захожу раз в 1-2 месяца когда хочется на улицах США пострелять)
Это днище безсюжтное еще живое?
А там нужен сюжет?