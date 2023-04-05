В Ubisoft все по старому. Создатели The Division 2 представили новое обновление онлайн-шутера, которое... сломало игру ©

Когда разработчики из Ubisoft берутся за обновление, игроки дрожат от волнения. Это звучит немного саркастично, но, учитывая последние патчи, выпущенные разработчиками, это не преувеличение.

Ubisoft выпустила обновление для своей платформы Ubisoft Connect. В этом не было бы ничего экстраординарного, если бы не тот факт, что шутер The Division 2 не запускается после его установки. К сожалению, этот сбой не является единичным случаем. На странице службы поддержки Ubisoft появилось множество комментариев, в которых игроки жалуются на невозможность запустить игру. Разочарование сообщества усугубляется тем, что на сайте тщетно ищут ответа от сотрудников компании.

Из-за отсутствия реакции Ubisoft (их система живого чата работает только два часа в день) некоторые игроки пытаются справиться с проблемой самостоятельно. Так, в Twitter один из пользователей под ником Polishboy придумал способ временно обойти эту проблему.

Как написано в опубликованном им посте, чтобы запустить The Division 2, нам нужно отключить оверлей Ubisoft Connect в игре. Однако недостатком этого метода является то, что он не отображает приглашения от других пользователей. В этом случае Polishboy советует игрокам подключаться друг к другу на игровом уровне или присоединяться к веселью через лаунчер.

Стоит напомнить, что это не первый подобный провал Ubisoft. Не так давно разработчики, ответственные The Division 2, пытаясь решить проблему с локализацией игры, выпустили обновление, которое еще больше ее сломало. К счастью, эта проблема была решена. Будем надеяться, что и сейчас - несмотря на отсутствие официальных анонсов - студия достаточно оперативно исправит этот сбой.