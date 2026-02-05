ЧАТ ИГРЫ
Tom Clancy's The Division 2 15.03.2019
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, MMO
7.7 1 109 оценок

"Вы к этому не готовы": Ubisoft Massive тизерит грандиозный анонс к юбилею The Division

butcher69 butcher69

Март станет особенным месяцем для фанатов Tom Clancy’s The Division. Франшиза готовится отметить 10-летие с момента выхода первой части, а The Division 2 — сразу 7 лет с релиза. В честь круглой даты Ubisoft Massive запланировала масштабные праздничные активности: новый сезон, экспериментальный режим «Реализм» и дополнительные коллаборации. Но всё это меркнет на фоне главной интриги — загадочного «грандиозного сюрприза», о котором намекнул геймдиректор The Division 2.

В социальной сети X разработчик опубликовал короткое, но тревожащее сообщение: «Вы к этому не готовы», сопроводив его фразами, явно отсылающими к лору серии — «Правила просты, правила ясны!», «Это важнее нас!» и «Думаете, можете выиграть этот бой?». Никаких пояснений не последовало, что мгновенно запустило волну теорий в сообществе.

Игроки гадают, что именно готовит Ubisoft: крупное сюжетное расширение, неожиданный кроссовер или даже анонс нового проекта во вселенной The Division. Подогревает интерес и недавний релиз Tom Clancy’s The Division — Definitive Edition, обновлённой версии первой части, которая вышла раньше ожидаемого срока. На фоне этого не осталась незамеченной и новость об уходе продюсера Джулиана Герити, работавшего над The Division 3 и перешедшего в Battlefield Studios.

Что бы ни скрывалось за этим тизером, очевидно одно: юбилей The Division Ubisoft намерена отметить громко — и, похоже, действительно неожиданно для игроков.

Комментарии:  15
Black3D

Такого дермеца типа мы ещё не видели?

11
Иваныч из Тулы
Вы к этому не готовы

Мы закрываемся.

9
HerFinalBoss

К новой порции кала? Действительно, мы не готовы. Остановитесь, Юбисофт.

5
askazanov

Лучше бы сингл замутили, нафиг этот онлайн...

4
Aleksey Aleshka

Конечно не готовы. Нам пихуй

2
Punisher1

Уход Гиймо с поста

1
Walkan90

В нее играет вообще кто?

1
shhelkun

Игроки

DynamicTristram

В смысле игроки гадают? Всю инфу уже слили, чо гадать то?

Punisher1

Вместо 4х изданий будет 5 ахах

Punisher1

Отмена Ubisoft

