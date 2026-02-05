"Вы к этому не готовы": Ubisoft Massive тизерит грандиозный анонс к юбилею The Division

Март станет особенным месяцем для фанатов Tom Clancy’s The Division. Франшиза готовится отметить 10-летие с момента выхода первой части, а The Division 2 — сразу 7 лет с релиза. В честь круглой даты Ubisoft Massive запланировала масштабные праздничные активности: новый сезон, экспериментальный режим «Реализм» и дополнительные коллаборации. Но всё это меркнет на фоне главной интриги — загадочного «грандиозного сюрприза», о котором намекнул геймдиректор The Division 2.

В социальной сети X разработчик опубликовал короткое, но тревожащее сообщение: «Вы к этому не готовы», сопроводив его фразами, явно отсылающими к лору серии — «Правила просты, правила ясны!», «Это важнее нас!» и «Думаете, можете выиграть этот бой?». Никаких пояснений не последовало, что мгновенно запустило волну теорий в сообществе.

Игроки гадают, что именно готовит Ubisoft: крупное сюжетное расширение, неожиданный кроссовер или даже анонс нового проекта во вселенной The Division. Подогревает интерес и недавний релиз Tom Clancy’s The Division — Definitive Edition, обновлённой версии первой части, которая вышла раньше ожидаемого срока. На фоне этого не осталась незамеченной и новость об уходе продюсера Джулиана Герити, работавшего над The Division 3 и перешедшего в Battlefield Studios.

Что бы ни скрывалось за этим тизером, очевидно одно: юбилей The Division Ubisoft намерена отметить громко — и, похоже, действительно неожиданно для игроков.