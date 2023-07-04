Выпущено обновление 18.2 для Tom Clancy's The Division 2, добавляющее поддержку события Escalation Apparel ©

Ubisoft выпустила обновление 18.2 для Tom Clancy’s The Division 2 и поделилась полным журналом изменений. Согласно примечаниям к патчу, это новое обновление добавляет поддержку события «Escalation Apparel», устраняет ряд проблем и содержит некоторые настройки и улучшения.

Если говорить более подробно, патч 18.2 решает проблему с падением FPS при открытии любой категории аксессуаров в меню одежды. Это также устраняет проблему с первой дверью со ставнями, остающейся открытой, когда лидер рейда сбрасывает рейд «Железный конь» во время последовательности открытия двери.

Кроме того, в обновлении 18.2 решается проблема, позволяющая рассылать приглашения другим игрокам, если хост быстро нажимает «Пригласить в группу» несколько раз в игровом социальном меню.

Как всегда, Ubisoft Connect, Steam и EGS загрузят этот патч при следующем запуске их клиентов. Вы можете найти полный журнал изменений по ссылке.